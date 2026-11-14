Cielos nubosos en toda la provincia, con posibilidad de brumas y nieblas dispersas en zonas altas durante la mañana y la tarde. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, mientras las temperaturas mínimas descienden y las máximas aumentan notablemente en la mitad norte. Vientos flojos del oeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y lluvia intensa por la tarde

El cielo de Bilbao se presenta como un lienzo gris en la jornada de hoy, despertando con un suave retoque de nubes. A medida que el sol hace su tímida aparición a las 08:03, la temperatura oscilará en torno a los 11 grados, brindando una sensación fresca que se sentirá especialmente acentuada por la elevada humedad que, por momentos, puede hacer que el aire se sienta cargado. No obstante, hay que estar preparados, ya que se anticipa un incremento de las posibilidades de lluvia a lo largo del día.

Ya por la tarde, el panorama cambiará drásticamente; las nubes se espesarán y la lluvia se volverá intensa, presagiando un día muy húmedo. Los termómetros alcanzarán los 19 grados, aunque la sensación térmica podría quedarse más cerca de los 14. Así, mientras el sol se oculta tras el horizonte a las 17:48, el ambiente se tornará definitivamente inestable, dejando atrás un día que iniciaba con cierto optimismo y señalando la llegada del agua que seguramente regará las calles bilbaínas esta tarde.

Día inestable con lluvias intensas en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo parcialmente nublado que pronto dará paso a una jornada marcada por la inestabilidad. A medida que avanza el día, las nubes cargadas traen consigo una alta probabilidad de lluvia, que alcanzará el 100% por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados, mientras el viento, aunque suave al amanecer, irá intensificándose, generando una sensación térmica que puede llegar a ser menos agradable.

La transición de la mañana a la tarde mostrará un contraste significativo, ya que, mientras el sol intenta hacer su aparición, en la tarde, se pronostican lluvias intensas. La humedad relativa será notable, llegando al 95%, lo que puede resultar agobiante. Este es un día donde es preferible llevar paraguas consigo y estar preparado para cambios bruscos que alteren cualquier plan al aire libre.

Guecho: ambiente húmedo con lluvias esperadas

El día en Guecho comienza con un ambiente pesado y húmedo, con una temperatura mínima de 11 grados y una sensación térmica que apenas se aleja de esta cifra. La mañana se presenta con mucha probabilidad de lluvia (45%), lo que sugiere que un paraguas podría ser un buen compañero. Con el avance del día, el cielo se tornará parcialmente nublado, aumentando la probabilidad de lluvia hasta un 100% en la tarde-noche, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados.

A medida que las horas transcurran, la humedad continuará alta, alcanzando hasta un 90%, lo que acentuará la sensación de bochorno. A pesar de que no se esperan vientos fuertes, las ráfagas podrían alcanzar hasta 30 km/h. La jornada contará con aproximadamente 9 horas y 44 minutos de luz, comenzando a las 08:04 y finalizando a las 17:48, lo que nos permitirá disfrutar de un atardecer envolvente, aunque no sin sus riesgos de lluvia.

Santurce: cielo despejado y posible lluvia

La mañana se presenta con un cielo despejado, con temperaturas frescas que rondan los 12°C. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará algo más nublado, alcanzando una máxima de 18°C. Aunque hay posibilidad de lluvia por la tarde y la noche, no se esperan vientos fuertes, lo que permite un ambiente tranquilo.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la frescura de la mañana y la suavidad del tiempo antes de que llegue la lluvia. Un día propicio para disfrutar de la cotidianidad con tranquilidad.

Ambiente nublado y lluvias laterales en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un ambiente nublado y frío, con temperaturas que rondan los 11 grados. La bruma matutina puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja, así que es recomendable salir bien abrigado. A medida que avance el día, se esperan cambios significativos; las nubes irán cubriendo el cielo y la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente por la tarde-noche. Será un buen momento para llevar un paraguas y prever una vestimenta impermeable para evitar sorpresas.