Hoy, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones dispersas en el sistema Ibérico, extendiéndose de manera débil y aislada al resto del territorio. Las temperaturas se mantienen estables, mientras que el viento soplará suave, con algunos momentos de moderación. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias por la tarde con brisa suave

El cielo en Zaragoza se presenta cargado esta jornada, como un lienzo gris que despierta lentamente con la salida del sol a las 07:51. Aunque las temperaturas apenas sobrepasarán los 20 grados, el ambiente será pesado por la elevada humedad que se sentirá especialmente durante la mañana. Si bien existe un alto riesgo de lluvias a lo largo del día, la más intensa se espera para la tarde-noche, convirtiendo nuestras últimas horas de luz en un momento perfecto para disfrutar de la danza de las gotas sobre el suelo.

A medida que avancen las horas, el viento mantendrá una brisa suave, rondando los 15 km/h, pero sin llegar a ser molesto. En cambio, la sensación térmica podría acercarse a los 20 grados, ofreciendo un leve alivio en comparación con el frescor que se experimentará esta madrugada. Con el día transcurriendo, los cielos irán dejando entrever algo de claridad, aunque los nubarrones seguirán dominando la escena, recordándonos que la lluvia no se aleja del horizonte.

Calatayud: cielo cubierto y lluvias inminentes

La mañana en Calatayud despierta bajo una atmósfera cargada, con nubes grisáceas que presagian cambios inminentes. A medida que avanza el día, el viento del sur comienza a soplar, llevando consigo una sensación de frescura y humedad, mientras que la temperatura apenas logra ascender a los 17 grados.

Con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% por la tarde-noche, no se espera un respiro ante un cielo cubierto y una sensación térmica que podría descender a 8 grados. Las ráfagas del viento, que pueden llegar hasta los 65 km/h, añadirán un toque de inestabilidad. Mejor llevar paraguas y abrigarse bien, porque el día promete ser memorable.

Tarazona: ambiente templado con probabilidad de lluvia

El tiempo es templado esta mañana, con algunas nubes que podrían dejar caer alguna lluvia ligera. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, pero las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 9 y los 17 grados, con un viento suave del sur que aportará algo de frescura.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas. Aunque el cielo pueda estar más cubierto hacia la tarde, la jornada invita a aprovechar el ambiente tranquilo y relajado.