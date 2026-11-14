Hoy, 14 de noviembre de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones dispersas en la mitad occidental, así como lluvias débiles en la oriental. Las temperaturas se mantendrán estables y se espera un viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de noviembre

Barcelona: cielo gris y riesgo de lluvia

El día en Barcelona se despertará con un cielo que se despereza lentamente, mostrando un manto gris que parece presagiar la llegada de la lluvia. A primera hora, las temperaturas rondarán los 14 grados y aunque el viento soplará suave desde el este, se sentirá como un ligero susurro en la piel. Sin embargo, conforme avance la jornada, el cielo se irá oscureciendo y hay un riesgo considerable de chubascos que marcarán la tarde y la noche.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado con una humedad que superará el 90%, haciendo que la sensación térmica alcance hasta los 20 grados. Las temperaturas se elevarán brevemente hasta los 21 grados antes de que el sol se despida en el horizonte a las 17:32. Con una probabilidad de lluvias casi asegurada, es mejor estar preparado para un final de jornada donde el agua será la protagonista.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y lluvia inminente

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat despierta con una atmósfera inquietante, donde las nubes grises dibujan un lienzo sombrío en el cielo. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, presagiando un cambio radical en el tiempo. Las temperaturas se mantienen frescas, con mínimas que rondan los 12°C, mientras la amenaza de lluvia se intensifica.

El contraste es notable al llegar la tarda. Si bien la mañana se presenta tranquila con alguna que otra racha de viento, la probabilidad de lluvia en la tarde-noche alcanza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 20°C, con una sensación térmica que podría hacer sentir el frío más agudo. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas y prepararse para un final de jornada muy húmedo.

Cambios de sol a lluvia en Badalona

Este miércoles, Badalona amanecerá bajo un cielo parcialmente nublado, con la salida del sol a las 07:38. A medida que avancen las horas, la temperatura mínima de 12 grados se elevará, pero una sensación térmica similar podría hacer que la mañana se sienta más fresca. No se espera lluvia en la primera parte del día, pero la tarde-noche traerá un cambio radical, con un 90% de probabilidad de precipitaciones.

A medida que el día avance hacia la tarde, se anticipa un aumento en la humedad, que alcanzará el 90%, proporcionando un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán hasta alcanzar un máximo de 20 grados, mientras que el viento, con rachas que podrían superar los 30 km/h, podría notarse. La jornada contará con aproximadamente 10 horas de luz, con la puesta del sol programada a las 17:31.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y nubes más densas en la tarde. Se esperan temperaturas agradables, que oscilarán entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 grados, con la posibilidad de algunas lluvias en las horas vespertinas.

El ambiente será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en dar un paseo o aprovechar para realizar tus gestiones diarias. Un día como este invita a salir y disfrutar del aire fresco.