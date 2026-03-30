El Gobierno indulta este martes a ‘Las seis de La Suiza’ nueve meses después de entrar en prisión

El Gobierno indulta este martes a las seis sindicalistas conocidas como Las seis de La Suiza, quienes habían sido condenadas a tres años y medio de prisión tras su participación en las protestas que hubo tras un conflicto laboral en una pastelería de Gijón (Asturias), donde una trabajadora denunció una situación de acoso. La decisión se ha producido nueve meses después de que las condenadas ingresaran en prisión para cumplir la sentencia.

El indulto, que se formalizará mediante Real Decreto, supone la suspensión total o parcial de la pena, aunque no invalida la condena en sí. La medida ha sido justificada por el Ejecutivo en base a criterios de «proporcionalidad y reinserción», y responde a la creciente presión de colectivos sociales y sindicales que defendían que las acciones de las condenadas estaban vinculadas al ejercicio de la libertad sindical y de protesta, y que «no debían acarrear penas de prisión».

Las indultadas estaban vinculadas a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y participaron activamente en la defensa de los derechos de una trabajadora de la pastelería La Suiza. La trabajadora del negocio denunció acoso laboral y condiciones abusivas en su empleo, y las sindicalistas organizaron concentraciones, movilizaciones y reparto de panfletos para apoyarla.

En 2024, el Tribunal Supremo ratificó la condena de tres años y medio de prisión para cada una de ellas, al considerar que sus acciones constituían coacciones graves hacia el establecimiento, más allá de la protesta sindical habitual.

Tras agotar recursos judiciales, las seis sindicalistas ingresaron voluntariamente en prisión en julio de 2025, y posteriormente pudieron acceder al tercer grado penitenciario y al régimen de semilibertad. Desde entonces, habían permanecido bajo control penitenciario mientras se tramitaba la petición de indulto.

El pasado mes de julio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió con las seis condenadas y les prometió que trabajaría para promover desde el Gobierno su indulto. «Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito», les dijo Díaz.

Con esta medida, las condenadas podrán recuperar plenamente su libertad, aunque la condena judicial permanecerá formalmente en sus antecedentes.