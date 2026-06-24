El Gobierno carga contra las filtraciones de causas judiciales y reivindica la defensa de la intimidad

El Gobierno ha cargado este miércoles contra las filtraciones de «causas judiciales en curso». El Ejecutivo ha expresado su «preocupación» tras las filtraciones de los mensajes del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa del rescate de la aerolínea Plus Ultra que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional.

Desde el Ejecutivo han criticado la «creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso». La crítica del Gobierno llega después de que hayan salido a la luz este miércoles varias conversaciones entre el ex presidente Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar.

«Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas», han criticado desde el Gobierno en un comunicado. Los mensajes del ex presidente fueron intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

«Los derechos fundamentales no son negociables. Tenemos la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos», ha manifestado el Gobierno de Pedro Sánchez. «Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial», insiste el comunicado.

Por último, el Gobierno asegura que «seguirá trabajando para garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las persona».

Entre algunos de los mensajes del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero han aparecido evidencias de que siguió la rueda de prensa que la fontanera socialista Leire Díez dio en junio de 2025. Al concluir dicha comparecencia, Zapatero envió un mensaje a su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con una valoración escueta: «Me ha gustado Leire».

Otros mensajes encontrados por los investigadores revelan también información sobre un encuentro con Carles Puigdemont. El mensaje es escueto pero inequívoco: «No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont».«El riesgo de que sepa la reunión es del 80%», dice Zapatero en otro pasaje al explicar que va a coger el vuelo Santos Cerdán.