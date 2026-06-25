Precio de la luz hoy, miércoles 24 de junio, por horas: El momento más barato para poner el aire acondicionado

Este jueves 25 de junio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 95,57 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan una estabilización de los precios con respecto al inicio de semana, y nos demuestran una tendencia de descenso continuado, al igual que en la jornada de ayer miércoles. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este jueves arranca con precios muy elevados, por encima de los 100 euros/MWh, que se mantienen durante las primeras horas de la mañana hasta las 9:00 horas. A partir de entonces se produce un descenso progresivo, alcanzando el tramo más barato del día entre las 15:00 y las 16:00 horas, con un mínimo de 1,16 euros/MWh, datos que demuestran un descenso mayúsculo de los precios con respecto a jornadas anteriores, . Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos ya entrada la noche. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, el precio alcanzará los 147,81 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que refleja ese descenso acrecentado, con el mínimo más bajo con respecto a datos anteriores y siendo este el precio más bajo de la luz en la última semana. Asimismo, se divisa un tope de precio que se aumenta en cinco euros con respecto a la jornada de ayer. Asimismo, durante más de 12 horas los precios superan los 100 euros/MWh, con un precio medio durante toda la jornada de 79,56 euros/MWh.