El Grupo Lopesan reclama el cumplimiento estricto de las bases del concurso de Mar Abierto para garantizar la seguridad jurídica del proceso

El Grupo Lopesan, a través de sus entidades vinculadas Isla Marina, S.L. y Lopesan Touristik, S.A.U., reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la viabilidad económica en el proceso de liquidación de la sociedad Mar Abierto, S.L. Ante el retraso que afecta al normal desarrollo del procedimiento, la compañía considera imprescindible preservar la seguridad jurídica del concurso y garantizar el cumplimiento de las bases que rigen la subasta, en beneficio de los acreedores y de la confianza en las instituciones.

Este compromiso quedó acreditado el pasado 12 de febrero de 2026, cuando Isla Marina, S.L. y Lopesan Touristik, S.A.U. formalizaron en escritura pública y abonaron íntegramente los Lotes 2, 3, 4 y 7 adjudicados. Con esta actuación, las sociedades del Grupo aportaron liquidez inmediata al concurso, asumieron el pago de los créditos con privilegio especial y promovieron el levantamiento de las cargas registrales, cumpliendo en tiempo y forma todas las obligaciones establecidas en las bases del procedimiento.

El Grupo Lopesan quiere subrayar que no solicita un trato de favor ni una interpretación singular de las bases del concurso. Su única pretensión es que las mismas reglas y plazos que fueron exigidos a sus sociedades se apliquen de forma idéntica al resto de participantes, garantizando así la igualdad de trato entre licitadores, la seguridad jurídica del procedimiento y la máxima protección de los intereses de los acreedores.

Lopesan considera que la situación actual resulta difícilmente compatible con el desarrollo ordinario del concurso, al persistir adjudicaciones provisionales cuyos importes no han sido consignados pese a haber transcurrido ampliamente el plazo de diez días previsto en las Reglas VIII y IX de la subasta. A juicio de la compañía, esta circunstancia está retrasando innecesariamente la liquidación y afectando a los intereses de la masa de acreedores.

La situación de los Lotes 5 y 6 mantiene paralizada parte de la liquidación

En relación con el Lote 6 (Derechos Económicos de Calificación), adjudicado provisionalmente a División Turística Valle Taurito por 1,9 millones de euros, el Grupo Lopesan entiende que la obligación de consignar el importe de la oferta no queda suspendida por la interposición de un recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 451.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La compañía considera que el mantenimiento de esta situación prolonga innecesariamente el procedimiento concursal y retrasa la satisfacción de los acreedores.

Por su parte, la tramitación del Lote 5 (Cornisa de Arguineguín) sufrió una nueva incidencia tras la renuncia de Servatur, comunicada el pasado 14 de mayo de 2026. La empresa decidió no formalizar la adquisición del activo alegando supuestas complejidades registrales sobrevenidas, pese a que las Reglas VI y X de la subasta establecen expresamente que los bienes deben adquirirse en su estado físico y jurídico, renunciando los licitadores a formular reclamaciones posteriores por dicha causa.

Tras esta renuncia, Isla Marina, S.L. solicitó formalmente al Juzgado la adjudicación del Lote 5 como siguiente mejor postor, manifestando su plena disposición para formalizar inmediatamente la operación y aportar los 2,64 millones de euros previstos para la masa del concurso. Con ello, el Grupo Lopesan vuelve a acreditar su compromiso con la correcta culminación del procedimiento y con la protección efectiva de los intereses de los acreedores.

Asimismo, el Grupo manifiesta su preocupación por los cambios de criterio que, a su juicio, se han producido durante la tramitación del procedimiento respecto a la valoración de determinadas ofertas, al entender que pueden afectar a los principios de igualdad, objetividad y seguridad jurídica que deben regir cualquier proceso competitivo. La compañía considera que el respeto escrupuloso a las reglas fijadas desde el inicio constituye la mejor garantía para preservar la confianza de los operadores económicos y la credibilidad de los procedimientos concursales.

Salvaguarda del empleo y estabilidad institucional

Frente a las interpretaciones que han tratado de introducir incertidumbre sobre el futuro de la plantilla, el Grupo Lopesan recuerda que su proyecto empresarial contempla expresamente la subrogación de los trabajadores conforme a la normativa aplicable, garantizando la continuidad de los derechos laborales vinculados a la actividad hotelera.

Este compromiso con la protección del empleo y con la estabilidad institucional ya quedó demostrado el pasado 18 de febrero de 2026, cuando Isla Marina, S.L. y Lopesan Touristik, S.A.U. ofrecieron al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana un aval extraordinario de 500.000 euros que permitió impulsar la propuesta de archivo del expediente de resolución de la concesión del Hotel Las Tirajanas, favoreciendo así la continuidad de la actividad turística y de los puestos de trabajo.

El Grupo Lopesan reitera que continuará defendiendo el cumplimiento estricto de las bases del concurso y la seguridad jurídica del procedimiento, por entender que constituyen la mejor garantía para proteger los intereses de los acreedores, preservar la igualdad de trato entre todos los licitadores y reforzar la confianza en las instituciones y en el marco jurídico que regula los procedimientos concursales.

El objetivo del Grupo Lopesan sigue siendo el mismo desde el inicio del procedimiento: contribuir a que la liquidación de Mar Abierto concluya con la mayor celeridad posible, aportando seguridad jurídica, liquidez inmediata y soluciones que beneficien al conjunto de los acreedores y garanticen la estabilidad de los activos y del empleo asociado a los mismos.