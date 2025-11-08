Xabi se agarra a Mbappé

No está siendo sencilla la andadura de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Nadie dijo que lo fuera a ser. De hecho, casi nunca lo es. El banquillo del Santiago Bernabéu es uno de los más exigentes del mundo del fútbol, y el vestuario madridista nunca resulta fácil de manejar. En estos primeros meses, el técnico ha comprobado que los resultados no siempre bastan y que la gestión del grupo es un factor fundamental. Sin embargo, también ha encontrado en el vestuario apoyos que le sostienen, como es el caso de Kylian Mbappé.

En su segunda temporada en el Real Madrid, Mbappé se ha reencontrado con Xabi Alonso y, a diferencia de lo que pueden sentir algunos de sus compañeros, el francés está convencido de que el donostiarra es el entrenador ideal para que su fútbol siga creciendo y vuelva a alcanzar su mejor nivel. Tras un primer año con más sombras que luces bajo las órdenes de Ancelotti, con el técnico vasco se siente plenamente cómodo, algo que demuestra sobre el terreno de juego.

Mbappé respalda el método de trabajo de Xabi Alonso. Desde su llegada, se ha sentido el líder absoluto del Real Madrid, y eso se está traduciendo en goles y un rendimiento sobresaliente. El delantero atraviesa un estado de forma espectacular de la mano del entrenador vasco, con quien aspira a lograr grandes éxitos vestido de blanco.

Si a Xabi le está costando más conectar con otros jugadores, como Vinicius, con Mbappé todo fluye, y eso se refleja en sus números. El francés está convencido de que juntos pueden conseguir grandes cosas en el Real Madrid. Además, Kylian se ha convertido en uno de los principales apoyos del técnico dentro del vestuario. Otro jugador que también le respalda sin dudarlo es Tchouaméni.

La racha de Mbappé

Kylian Mbappé está protagonizando un inicio de Liga sensacional. El delantero francés, con un promedio superior a un gol por partido, lidera la tabla de máximos goleadores con 13 tantos en 11 jornadas. Además, ha marcado en las últimas ocho fechas consecutivas y se encuentra a solo dos encuentros de igualar el mejor registro histórico de un jugador del Real Madrid: las 10 jornadas seguidas anotando que firmó Cristiano Ronaldo en la temporada 2014/15.

La racha de Mbappé comenzó en la jornada 4, cuando abrió el marcador en la victoria a domicilio ante la Real Sociedad (1-2), y se ha mantenido hasta la jornada 11, en la que selló un doblete frente al Valencia (4-0). Entre ambos encuentros también vio puerta ante Espanyol, Levante, Atlético, Villarreal, Getafe y Barcelona. Este domingo buscará prolongar su racha goleadora en la visita al Rayo Vallecano.