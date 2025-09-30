Vinicius y Koke la volvieron a tener en el derbi: «Llorón de mierda»

Vinicius y Koke se las tuvieron tiesas en el derbi del Metropolitano el pasado sábado. Los dos jugadores fueron protagonistas del choque entre Atlético y Real Madrid por sus fuertes discusiones. El delantero brasileño llamó «llorón de mierda» al centrocampista colchonero durante el duelo y eso provocó que el capitán del Atleti saltara.

Koke se tomó a risa las palabras de Vinicius. Aunque no le contestó en ese momento, el futbolista del Atlético se la guardó para más adelante cuando volvieran a cruzarse en otro pique sobre el terreno de juego. Parece que el enfrentamiento entre ambos por algo que dijo el capitán rojiblanco en el pasado: «Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa», le espetó el madridista.

Le Normand y Mbappé intervienen para separarles y es cuando Koke aprovecha la presencia del delantero francés para señalarle y decirle a Vinicius: «El mejor». El ex internacional español le intenta sacar asegurando que Kylian es mejor que él. Pero el brasileño no se molesta en absoluto y le contesta: «Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más».

Pero la cosa no acabó ahí. Según captaron las cámaras de El Día Después, el centrocampista del Atlético lanzó un último ataque al delantero brasileño. Aprovechando la presencia de Mbappé en la zona, Koke hizo un último intento por desquiciar al brasileño: «Te come la tostada».