Transfermarkt se ceba contra el Real Madrid y devalúa a Vinicius y a siete jugadores más

El ‘borrón’ del Real Madrid en el derbi del Metropolitano no ha pasado desapercibido para la plataforma Transfermarkt. La página web especializada en fútbol, una de las más reconocidas del planeta, se ha cebado con el valor de mercado de varios futbolistas merengues en su última actualización de las plantillas de la Liga. El más perjudicado ha sido Vinicius Junior, que desciende 20 millones de euros su cotización y se sitúa en los 150 millones. Otros siete futbolistas del Real Madrid se han devaluado respecto a su última valoración.

Comenzando por la defensa, Raúl Asencio ha ‘pagado’ su pérdida de protagonismo sobre el césped y ha bajado de 40 a 30 millones de euros de valor. Su compañero como central en buena parte de la pasada campaña, Antonio Rüdiger, pasa de 20 a 15 millones tras su lesión. Los problemas físicos también han afectado a la valoración de David Alaba, que baja de seis a cuatro millones, y Ferland Mendy, que continúa disminuyendo un valor de mercado que ha pasado de 14 a diez millones tras la última actualización.

Otro de los principales castigados por sus reiteradas ausencias es Eduardo Camavinga. El mediocampista francés ha descendido de forma gradual su valor desde que alcanzara un pico de 100 millones de euros en verano de 2024. El internacional francés se sitúa en 50 millones, diez por debajo de su cotización pasada. También cae Dani Ceballos, de diez a ocho millones de euros. Respecto a la delantera, Rodrygo Goes se suma a la caída de su compatriota Vinicius. El ’11’ merengue continúa su descenso, pasando de 90 a 80 millones de euros.

La nota positiva de las valoraciones de Transfermarkt en el Real Madrid la ponen los más jóvenes de la plantilla. Tres de los cuatro recién llegados, a excepción de un Trent Alexander-Arnold que se mantiene en 75 millones, han incrementado su valor de mercado. La subida más notable la ha experimentado Franco Mastantuono: de 30 a 50 millones de euros. En la zaga, se disparan Álvaro Carreras (de 35 a 50) y Dean Huijsen (de 60 a 70). Arda Güler, convertido en referente desde la llegada de Xabi Alonso, pasa de 45 a 60 millones. Por último, otra nueva incorporación al primer equipo como el promocionado Gonzalo García, casi duplica su valor al subir de 8 a 15 millones su cotización.

Lamine supera a Mbappé

De acuerdo con la última actualización del portal, Lamine Yamal se sitúa como el jugador con mayor valor de mercado de la Liga. Los 200 millones de euros del atacante del FC Barcelona superan los 180 millones de los madridistas Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El Top 10 está compuesto por cinco futbolistas del Real Madrid (los dos citados, Vinicius, Valverde y Rodrygo), cuatro del Barcelona (Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Cubarsí) y el colchonero Julián Álvarez.