La trampa legal del Kairat: la UEFA ignora la queja del Real Madrid por el césped

El Real Madrid pidió a la UEFA que el césped del estadio Central, donde los blancos se medirán al Kairat en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, fuese cortado de nuevo antes del partido, ya que estaba a una altura de 25 milímetros. Una petición que fue denegada por la UEFA, puesto que el espesor del verde no puede superar los 30 milímetros, por lo que la decisión tomada por el conjunto kazajo, a pesar de dejar el terreno de juego más alto de lo habitual, era legal.

El Real Madrid está acostumbrado a jugar en un césped que va de los 20 a los 22 milímetros. Por ejemplo, el pasado martes, en el duelo que se celebró en el Ciudad de Valencia contra el Levante, el terreno de juego estaba a 22 milímetros, aunque visiblemente afectado por la cantidad de agua que había. Los blancos se encontraron con el césped más alto en el Coliseum la pasada temporada contra el Getafe, ya que los de Bordalás lo dejaron a 27 milímetros. El verde más alto donde han jugado los blancos… por lo menos que recuerdan en el club.

No obstante, la UEFA no dio el visto bueno a que el césped fuese cortado de nuevo porque estaba dentro de la legalidad. Por lo tanto, el máximo organismo continental no puede obligar al club local a rebajar la altura de su terreno de juego por petición del equipo visitante siempre que no supere los 30 milímetros.

El Real Madrid jugará por primera vez en su historia en Kazajistán y, por lo tanto, en Almaty. Con este viaje, los blancos ya han visitado a lo largo de su historia 42 países en competiciones continentales y 111 ciudades. En esta ocasión, además, han tenido que recorrer la distancia más larga para disputar un partido de Champions: 6.430 kilómetros en más de siete horas de vuelo chárter.