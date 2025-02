Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora sobre la actualidad del Real Madrid, más concretamente sobre la figura de un Vinicius que ha recibido un toque de atención por parte de los capitanes del conjunto blanco.

«A Vinicius le han recriminado dos cuestiones, tres de los cuatro capitanes, porque uno, que es Carvajal, está lesionado», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Por su individualismo y por las grescas que monta de cuando en tanto», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de los tertulianos presentes. «Son Luka Modric, Lucas Vázquez y Valverde», concluyó.

Y es que Vinicius está siendo noticia últimamente, ya no solo por lo que hace sobre el césped, sino también por el culebrón que se está montando con su renovación o su marcha. Los rumores que le vinculan con el fútbol árabe no dejan de salir, aunque en el Real Madrid quieren que continúe, pero no van a ceder con el extremo brasileño como no hicieron en su día con leyendas como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, entre otros.

Pero, otro de los grandes problemas que está rodeando a la figura de Vinicius es el del individualismo. A nadie se le escapa que es un crack y uno de los mejores futbolistas del mundo, en el Real Madrid hay una serie de grandes jugadores y la idea del club y del propio Carlo Ancelotti es que se compenetren porque van a ser más peligrosos en su conjunto que cada uno mirando por sus registros individuales.

Tirón de orejas a Vinicius

Es por ello que tres de los cuatro capitanes, tal y como ha desvelado Eduardo Inda, han dado ese toque de atención a Vinicius para que intente jugar más para el equipo en lugar de pedir siempre el balón y tratar de hacerlo todo él solo. No es la primera vez que esto le pasa, ya que recientemente Luka Modric también le pegó ese tirón de orejas para que ayudara más en labores defensivas y no pensase sólo en atacar.

Por otro lado, también estaría el tema de los piques con los contrarios y las protestas a los árbitros. En Mánchester, por ejemplo, recibió la provocación del Etihad Stadium, pero se mantuvo firme sin meterse en líos y fue un futbolista bastante peligroso durante la victoria por 2-3 del Real Madrid. Pero, en otros encuentros en los que sí entra al trapo, ya sea con rivales como con los árbitros, ha hecho que sus equipos sientan que no están consiguiendo ver la mejor versión de un Vinicius al que se le nota nervioso y que suele recibir cartulina amarilla, con el riesgo que supone dejar a su equipo con uno menos.