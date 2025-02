La Liga denunciará los cánticos contra Vinicius y Asencio en El Sadar

La Liga ha confirmado este lunes que investiga los cánticos escuchados en El Sadar, durante el Osasuna-Real Madrid, contra Vinicius, al que le desearon la muerte y Raúl Asencio. Además, también denunciarán a las instancias oportunas los insultos racistas que sufrió Maroan Sannadi en el encuentro entre Espanyol y Athletic.

La Liga califica de «intolerantes» los cánticos escuchados contra Vinicius en El Sadar. Tiene conocimiento de dichos cánticos a través del Director de Partido presente en el estadio, los está investigando y denunciará los mismos ante el Comité de Disciplina. Unos cánticos que Munuera Montero no recogió en su acta.

El momento en el que se escucharon fue cuando el brasileño fue a cambiarse de camiseta cerca de su banquillo tras el gol de Mbappé. «Hay un organismo que está pendiente de estos (cánticos intolerantes). A ver que pasa, no tengo nada que añadir. Yo estaba tan focalizado en el partido que no he escuchado, estaba centrado en lo que pasaba en el partido», aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

Además de ello, la Liga también investiga los insultos racistas proferidos a Maroan Sannadi en el Espanyol-Athletic. La Liga señala que el colegiado aplicó correctamente el protocolo durante el partido tras el aviso de Iñaki Williams sobre el campo, alertando a los aficionados que, de continuar los insultos, los jugadores se retirarían a vestuarios.

La Liga está investigando lo sucedido desde el mismo momento, en coordinación con las autoridades pertinentes, para denunciarlo ante las instancias oportunas, como hace siempre ante este tipo de incidentes racistas. A su vez, la patronal también está en contacto con Villarreal y Valencia y autoridades pertinentes que tienen localizadas a las familias de los aficionados que fueron agredidos para colaborar en la investigación y personarse.