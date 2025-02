Una leyenda del fútbol inglés revienta al City por provocar a Vinicius y el Madrid: «¿En serio vacilaron?»

Una leyenda del fútbol inglés como Ian Wright ha cargado contra el City de Pep Guardiola en un reciente debate con Gary Neville por la provocadora pancarta que los hinchas ‘citizens’ sacaron en el partido de Champions League contra Vinicius.

«Es una provocación hacia la posición del Real Madrid y de Vinicius por boicotear el Balón de Oro», dijo Neville antes de formular la pregunta a Wright sobré qué opinaba al respecto. «Si vas a meterte con el Real Madrid…¿por qué vacilas al Real Madrid? ¿En serio haces eso? Evidentemente no está siendo su mejor temporada. Han perdido unos cuartos partidos de Champions. Parecía que estaban listos para vencerles y entonces te ganan como hacen normalmente. ¿Cuál es el beneficio de esto? No logro entenderlo…», lamentó el ex jugador del Arsenal.

Fue desde la tribuna sur del Etihad, justo cuando saltaron los jugadores de ambos equipos al terreno de juego, cuando se pudo apreciar el tifo gigante con la siguiente frase: «Stop crying your heart out», que en español significa «deja de llorar con todo tu corazón».

La frase estuvo acompañada de una imagen de Rodri con el Balón de Oro. Aunque no aparece el nombre del Real Madrid ni de Vinicius por ningún lado, la pancarta se entiende como una clara alusión a ambos por lo sucedido con el galardón. «Stop crying your heart out» es una de las canciones más famosas de la banda Oasis, relacionada con el Manchester City. La noticia la ha adelantado la cuenta de X (antes Twitter) City Xtra.

Cabe recordar que el Real Madrid no asistió a la gala del Balón de Oro al considerar que tanto Vinicius como Carvajal cumplían con todos los requisitos para obtener el trofeo antes que Rodri. En señal de protesta, el club decidió dar plantó a la FIFA y France Football.