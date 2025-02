Vinicius tensa la cuerda con su futuro

No se puede decir que el Real Madrid esté enfadado por las palabras de Vinicius tras la victoria de los blancos frente al Manchester City en la ida del playoff de la Champions. No lo está. Pero tampoco se puede decir que estén contentos. Más bien están extrañados por los comentarios del jugador. En la entidad madridista están tranquilos, ya que tiene contrato hasta 2027, fecha que puso el futbolista y su entorno cuando llegaron a un acuerdo en la última renovación. La entidad madridista habría alargado más años esta vinculación, pero la otra parte no quiso. Una situación que se puede tensar antes de lo esperado con Arabia Saudí, no solo pendiente, sino presionando sin límites.

En el Real Madrid se mantienen calmados y se remiten a la cláusula de 1.000 millones de euros que tiene en su contrato. Esa es por lo menos la postura oficial, ya que de puertas hacia dentro son plenamente conscientes de que ante una oferta desorbitada, como por ejemplo la última que están preparando desde Arabia Saudí por 400 millones de euros, podrían llevar a la entidad blanca a sentarse en la mesa para negociar.

Por otro lado, el Real Madrid también tiene claro que no tiene prisa por sentarse a renovar. Sí, desde el club blanco tenían planeado comenzar con las negociaciones este verano, pero el entorno del jugador ha acelerado notablemente el proceso. La entidad madridista quiere seguir contando con Vinicius, pero no hará locuras ni por él ni por nadie.

El Real Madrid sabe que Vinicius y su entorno quieren que el jugador se convierta en el mejor pagado de la plantilla, por delante de Mbappé y Bellingham. Los tres cobran actualmente 15 millones de euros, pero al galo hay que añadirle la prima de fichaje que cobra el jugador por llegar libre este verano al Santiago Bernabéu.

Una escala que nunca se romperá

Esta pretensión del entorno de Vinicius choca con el plan de viabilidad salarial del club, cuya base se cimenta en la escala salarial. Es la base para que el Real Madrid pueda vivir saneado económicamente. El club ni siquiera cedió con Cristiano, y hacerlo con Vinicius significaría dar inicio a un efecto dominó, pues el resto de futbolistas podrían seguir el mismo camino y desembocar en un caudaloso río de revisiones salariales.

Enfrente está un Real Madrid que no ve claro este salario. De hecho, se antoja complicado que el club blanco acepte tal cantidad. Superaría los 35 millones que cobraba Cristiano Ronaldo y que no se vieron mejorados en 2018, cuando el portugués decidió hacer las maletas rumbo a la Juventus.

La entidad madridista tiene una perfecta escala salarial que nunca ha roto ni romperá, ya que es uno de los pilares de la viabilidad económica del club. Vinicius y su entorno saben perfectamente que la propuesta, que no oferta, que por el momento está preparando Arabia Saudí es muy complicada de rechazar, pero, hasta el momento, tienen claro que su futuro pasa por jugar en el Real Madrid.

Las sensaciones de Vinicius

Vinicius quiere seguir en el Real Madrid, mientras que su entorno puede llevarle a una situación complicada. A vivir episodios que ya se sabe cómo acaban cuando se echa un pulso a la entidad presidida por Florentino Pérez. El jugador suele terminar saliendo del conjunto blanco, aunque en este caso ambas partes esperan que se solucione de la mejor manera y con el brasileño asegurando su futuro en la entidad madridista.

Al mismo tiempo, Vinicius sabe que su situación en el Real Madrid ha cambiado. Ya no es la única estrella. La llegada de Mbappé y el crecimiento de Jude Bellingham, al que ven muchos dentro del club como el hombre llamado a liderar los próximos años de la entidad madridista, le llevan a compartir esa tarta que antes se comía él solo. Esto, sumado a su siempre compleja relación con España, donde sabe que no es querido fuera del Real Madrid, y a la oferta mareante saudí, le pueden hacer dudar.

La fase 2 de Arabia Saudí

Arabia Saudí observa y aprieta con todo. Quieren fichar a un jugador como Vinicius Junior a toda costa. Le consideran el puntal de la que sería su fase 2 para hacer grande su fútbol. Tras atraer a jugadores como Cristiano o Neymar, el siguiente reto es hacerse con un jugador joven que dejaría Europa en su mejor momento físico y futbolístico.