Toni Freixa y su último delirio: «Florentino elige a dedo a los miembros del CTA»

Toni Freixa ha vuelto a perder los papeles, esta vez tras la derrota del FC Barcelona en Montilivi que sitúa al Real Madrid en el liderato de la Liga. El ex directivo blaugrana ha acusado al presidente del club blanco, Florentino Pérez, de controlar el Comité Técnico de Árbitros después de las derrotas del Barça en Copa del Rey y Liga. «Florentino elige a dedo a los miembros del CTA», ha denunciado Freixa.

Las quejas del FC Barcelona alrededor del arbitraje ante el Girona se centran en la acción que supuso el 2-1 definitivo a favor de los locales. Echeverri recuperó el balón en la frontal del área blaugrana, en una acción en la que cayó al suelo Koundé. Los futbolistas culés reclamaron falta, pero la jugada continuó hasta que Fran Beltrán perforó la portería defendida por Joan García con un disparo raso. Ni Soto Grado, en el césped de Montilivi, ni el VAR consideraron punible la acción. El jugador del Girona tocó primero el balón y, por la inercia de la jugada, golpeó después a Koundé.

Esta decisión arbitral ha desencadenado un terremoto de reacciones en el Barça. En primera instancia, de Hansi Flick y varios jugadores que protestaron la acción sobre el terreno de juego y, posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación. También dejó clara su postura tras el encuentro el ex directivo culé, Toni Freixa. «El Real Madrid depende de sí mismo y, además, le va muy bien con el CTA, con lo cuál está más fuerte… Creo que lo ve todo el mundo», expuso el abogado catalán.

Toni Freixa ha ido un paso más allá en su última intervención en El Partidazo de COPE, donde ha acusado al club blanco, representado por la figura de su presidente, de manejar el arbitraje español. «Las reglas del fútbol las determina la International Board, no el Comité Técnico de Árbitros compuesto por las personas que el presidente del Real Madrid ha querido que la compongan», ha denunciado un Toni Freixa que considera que Florentino Pérez elige ‘a dedo’ a los miembros del CTA.

Freixa acusa a los árbitros de «sinvergüenzas»

Minutos antes de su aparición en el programa radiofónico, Toni Freixa también explotó en la red social ‘X’ contra el arbitraje del Girona-FC Barcelona. «De los árbitros no hace falta decir nada más, lo ve todo el mundo. Son unos sinvergüenzas que deberíamos llevar al Juzgado. Ya lo haremos, pero antes ganaremos esta Liga», escribió en su cuenta personal el ex directivo culé tras el pitido final.

El primer de tot és que no hem jugat gens be. I també que el Girona ha fet un gran partit i el felicito per la victòria. Dels àrbitres no cal dir res mes. Ho veu tothom. Són uns pocavergonyes que els hauriem de dur al Jutjat. Ja ho farem. Però abans guanyarem aquesta Lliga 💪 — Toni Freixa (@tonifreixa) February 16, 2026

El Barça cae a la segunda posición del campeonato doméstico tras esta derrota. El liderato lo ocupa ahora el Real Madrid con una ventaja de dos puntos respecto al conjunto culé. Los blancos visitan El Sadar este sábado (18:30 horas) para medirse a Osasuna, mientras que el Barça recibe en casa al Levante.