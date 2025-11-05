El sutil troleo del Atlético al Real Madrid tras la derrota en Anfield: «Goleadores de la noche»

El Atlético de Madrid ha aprovechado su victoria ante el Union Saint-Gilloise para dar un sutil ‘palo’ a su eterno rival. El club rojiblanco ha compartido en su cuenta de ‘X’ tres fotografías de los «goleadores de la noche». En la primera de ellas aparece Julián Álvarez, el encargado de abrir la lata en el Metropolitano, junto a Kevin Mac Allister. El defensor del conjunto belga es hermano de Alexis Mac Allister, autor del único tanto en la derrota del Real Madrid en Anfield. La imagen de Julián es la única en la que se muestra a un jugador que no viste de rojiblanco, ya que Gallagher y Marcos Llorente aparecen en solitario en sus respectivas instantáneas.

De esta forma, el conjunto colchonero ha lanzado una sutil referencia a su rival madrileño, que no ha pasado desapercibida por los usuarios de la red social ‘X’. El triunfo de los del Cholo Simeone, sumado a la derrota en Anfield, sitúa al Atlético a tres puntos del Real Madrid en la fase de liga de Champions. Curiosamente, el equipo rojiblanco también cayó derrotado en Liverpool. Lo hizo en la primera jornada de la competición, en un encuentro en el que logró reponerse al 2-0 inicial de los reds para acabar sucumbiendo por 3-2 en el descuento.

Goleadores de la noche pic.twitter.com/LNf2KVFWgf — Atlético de Madrid (@Atleti) November 4, 2025

Más allá del resultado, los focos se centraron en el enfrentamiento de Diego Pablo Simeone con un aficionado del Liverpool. La acción se saldó con tarjeta roja para el técnico y un partido de sanción. «Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien», reconoció el argentino. El Cholo explicó su reacción ante los insultos de la grada red. «Un aficionado me estuvo insultando todo el partido, me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona».

El entrenador atlético cumplió su partido de suspensión en la visita del Eintracht de Frankfurt al Metropolitano. Los colchoneros, con Nelson Vivas en el banquillo, se impusieron por un contundente 5-1 a los alemanes. En la tercera jornada, el Atlético de Madrid naufragó a domicilio ante el Arsenal con un contundente 4-0 en contra. De vuelta a su feudo en el día de ayer, volvieron a reencontrarse con la victoria ante el Union Saint-Gilloise.

El conjunto madrileño está mostrando dos caras en este inicio de temporada. Ante su público, el equipo que dirige Diego Pablo Simeone ha hecho pleno en Champions y está invicto en Liga después de sumar cinco triunfos y un empate. Este último llegó en la primera jornada liguera, por lo que acumulan siete victorias al hilo en el Metropolitano. Como visitante, por el contrario, el Atlético está mostrando su peor versión: a cero en Europa y con seis de 15 puntos en la competición doméstica.