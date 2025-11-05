Vuelta a la casilla de salida. Así se puede resumir el partido del Real Madrid en Anfield. No por la derrota -cualquiera puede perder en la casa del Liverpool-, sino por cómo se produjo. Los blancos fueron arrollados por el conjunto inglés, infinitamente superior a los de Xabi Alonso sobre el terreno de juego. Si no llega a ser por Courtois, que realizó, como mínimo, seis milagros para evitar una goleada, el resultado podría haber sido sonrojante.

Y es que lo mejor que se lleva el Real Madrid de Liverpool es el marcador. El 1-0 resulta engañoso, pues los ingleses fueron muy superiores. De hecho, los madridistas no estuvieron mucho mejor en Anfield que en el Metropolitano; la única diferencia es que la efectividad que tuvo el Atlético de Madrid en el derbi no la encontraron los británicos, que se toparon con un Courtois inconmensurable. Solo Mac Allister fue capaz de derribar su muralla con un cabezazo con tintes de fusilamiento que la defensa de los de Xabi Alonso observó a placer, sin lograr detener. En aquella tarde contra los de Simeone encajaron dos goles; en esta ocasión, no estuvieron ni cerca de marcar uno.

Los fantasmas vuelven a aparecerle al Real Madrid ante otro equipo grande. La duda ahora es si lo vivido en el Clásico contra el Barcelona -donde sí fueron capaces de dar la cara y superar a su rival- fue un espejismo o no. No obstante, los resultados indican que, cuando un gigante se cruza en el camino de los madridistas, suelen salir trasquilados. Pasaba la temporada pasada y sigue ocurriendo ahora, donde solo fueron capaces de responder como se espera de un club de su talla frente a los azulgranas.

Un Real Madrid menor

A pesar de que Xabi Alonso insistió tras el encuentro en que la manera de perder contra el Liverpool no fue la misma que en el derbi ante el Atlético -afirmando incluso que fue un partido igualado-, la sensación es que los madridistas aún no están preparados para competir en escenarios de esta magnitud. Les sucedió contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes, frente al Atlético en el Metropolitano y, ahora, en Anfield. Visto lo visto, los blancos están lejos de poder aspirar a todo por el momento.

Y es que los números no mienten: el Liverpool disparó 17 veces, nueve de ellas entre los tres palos. El Real Madrid lo hizo ocho veces, con sólo dos tiros a portería. A esto hay que añadir la cantidad de jugadas de peligro que evitó Courtois. Por ello, aunque Xabi Alonso insista en que el duelo fue igualado -aunque luego matizara que solo en la primera mitad-, la realidad demuestra lo contrario: los blancos aún no están preparados para este tipo de envites.