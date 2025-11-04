Xabi Alonso: «Tenemos que aprender, pero no reprocho nada a los jugadores»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Anfield tras la derrota del Real Madrid contra el Liverpool en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos se mostraron muy inferiores a los ingleses y se puede afirmar que lo mejor de la noche fue que sólo perdieron por un gol. Courtois evitó una goleada de las que hacen mucho daño.

El donostiarra comenzó analizando el encuentro: «Ha habido momentos, sobre todo en la segunda parte, 15 minutos que hemos concedido un córner, faltas… Así ha llegado el gol. El partido ha sido muy intenso, la primera parte ha sido igualada, hemos ido de menos a más. En esas faltas innecesarias hemos perdido la iniciativa. No puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y podremos remontar estos puntos».

«Nos ha costado un poco llegar a última línea para hacerles daño. Era un partido para trabajar los detalles, ir generando ocasiones y ganar terreno», aseguró el vasco. Sobre el planteamiento, explicó lo siguiente: «Metimos un cuarto centrocampista. Sabíamos que Arda podía entrar. Luego hemos cambiado porque Arda tenía buen pie. Son decisiones de partido».

«El partido ha sido igualado, por detalles, hay formas de perder y es muy diferente la forma que perdimos en el Metropolitano a la de hoy. Era el partido más complicado de la fase liga de Champions», aseguró.

Sobre si están en una montaña rusa de sensaciones, comentó lo siguiente: «No creo que vayamos con picos. En el Metropolitano no fue un buen partido, pero hay que ser conscientes de que debemos mejorar. No queremos vivir en picos. Queremos ser estables. Tenemos que aprender de este partido».

A la hora de analizar los cambios, comentó lo siguiente: «Queríamos tener amenaza. Por eso son los cambios». «Tenemos que aprender. Eso pasa en el Bernabéu con los rivales. Pero ha sido un partido muy intenso», aseguró al ser preguntado por las ocasiones que salvado Courtois y las pocas que tuvo el Real Madrid.

A la hora de analizar el centro del campo, valoró lo siguiente: «Tenemos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. Debemos ir valorándolo en cada partido».