Simeone: «¿Un punto de inflexión por ganar así al Real Madrid? Son sólo tres puntos»

Resucitó el Atlético en el derbi. Cuanto lo necesitaban los rojiblancos después de un inicio de temporada en el que no llegaron ni el juego ni los resultados. Ambos intangibles se dieron cita el día D. En el Metropolitano, ante el Real Madrid y cuando la soga liguera más apretaba. Los de Simeone fueron superiores al equipo de Xabi Alonso en líneas generales y especialmente en una segunda mitad donde los rojiblancos tuvieron contundencia en ambas áreas, lo que tanto demandaba el Cholo.

«Me ha gustado todo. El equipo siempre supo el partido que quería hacer. El equipo no cambió pese a recibir los dos goles. Cuando el equipo está comprometido de esta manera y lo traduce en el juego, me pone muy contento. ¿Un punto de inflexión? Sólo son tres puntos», resumió un Simeone que mantiene los pies en el suelo.

Esta es la primera vez en 75 años que el Atlético le endosa una manita al Real Madrid. «No es nada para comentar. Sólo hay que seguir mejorando. Nuestra gente fue maravilloso. Sólo la presentación que tuvo el estadio y ver el comportamiento que tuvieron fue fantástico. Genera energía y seguridad. Los jugadores van creciendo y lo confirmaron con un gran partido ante un gran rival. Me voy con la alegría de que los chicos dieron una alegría muy importante a nuestra gente».

Simeone mantiene su línea continuista que aboga por el trabajo. «Estamos en el proceso de mejorar. Identificamos los errores más grande y los estamos maquillando partido tras partidos. El equipo ha marcado goles en todos los partidos. El segundo gol de ellos nos hizo daño, pero no cambió la búsqueda. El partido de Koke fue magistral. Admiro su trabajo. Le ha dado todo al Atlético y lo siguen dado desde el lugar que tienen. Saben cuál es ese lugar, ya sea diez minutos o todo el partido».

El Cholo incidió en que su equipo tiene demasiadas nuevas piezas que encajar. «Tenemos que seguir mejorando y avanzando en nuestra búsqueda. Sigo en esa línea. Han venido muchos chicos nuevos, quince en dos temporadas. No es fácil saber jugar en el Atlético. Hay jugadores que lo entienden antes y otros después. Me puso contento la entrada de Baena. Se esforzó mucho para poder estar».

Julián Álvarez cambió el signo al partido con su doblete a balón parado, el segundo con una falta medida. «No sé cómo hace para patear así las faltas. Me recuerda a Pantic. Lo que más le valoro es la humildad que tiene para correr, sea contra el rival que sea. Lo tenemos que cuidar. Tiene que estar muchos años aquí y ser muy importante para la historia del club», finalizó Simeone.