A Rodrygo Goes se le empiezan a agotar los pretendientes. El Manchester City y el Bayern de Múnich, dos de los equipos que más interesados estaban en el traspaso del brasileño, ya han fichado o están muy cerca de fichar a otros jugadores en su puesto. El Real Madrid pretende hacer caja con su venta pero sólo se dibujan en el horizonte tres destinos posibles: el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham o Arabia Saudí.

Aunque todos los caminos de Rodrygo parecen apuntar a la terminal de salidas del aeropuerto de Barajas, cada vez son más los destinos en los que ya hay overbooking. Su prioridad, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 20 de mayo, era irse al Manchester City si salía del Real Madrid pero el equipo de Guardiola ya ha ido perfilando su plantilla en los dos últimos mercados y en el Etihad se ha enfriado el interés por el brasileño. Algo similar ocurre con el Bayern de Múnich, que se interesó en Rodrygo tras perder el fichaje de Nico Williams y la lesión de Musiala, pero el club bávaro se hizo con los servicios de Luis Díaz, el extremo del Liverpool.

Y es precisamente el Liverpool el destino más apetecible que le queda a Rodrygo Goes sobre la mesa. El actual campeón de la Premier ya se ha gastado más de 300 millones en cuatro fichajes, y más de 200 sólo en dos futbolistas: 135 por Florian Wirtz y otros 95 por Ekitiké. Sin embargo, el fallecimiento de Diogo Jota y la salida de Luis Díaz al Bayern dejan un hueco para el brasileño en la delantera del equipo de Arne Slot, así que desde el Real Madrid esperan una llamada de las oficinas de Anfield, que serviría también para hablar de Konaté, el central red que interesa al club madridista.

Todo a la Premier

A Rodrygo también le queda el Manchester United, el equipo más rico de la Premier y el club que peor ha invertido en fichajes en la última década. La pasada temporada volvió a ser volcánica en Old Trafford. Destitución de Ten Hag, coqueteo con el descenso en la Premier y sin títulos ni presencia en competición europea tras abrochar una temporada negra al perder la final de la Europa League en San Mamés ante el Tottenham. Pero el United siempre es el United y su capacidad económica y su atractivo para cualquier futbolista permanecen intactos.

Precisamente los verdugos del United, el Tottenham, también se han interesado en esta opción aunque el propio jugador sabe que aceptar irse al club de Daniel Levy bajaría su caché. Pese a tener asegurada su presencia en la próxima Champions, Rodrygo es consciente que ganar un título con los Spurs es algo realmente complicado.

La última vía para Rodrygo Goes sería aceptar la exótica y lucrativa aventura de Arabia Saudí, cárcel de oro en la que ya estuvo preso Neymar y de la que consiguió escapar rico y devaluado. En principio, la intención del delantero madridista es quedarse en Europa y jugar en un equipo que le conceda galones de estrella pero que también le permita pelear por títulos.

La realidad para Rodrygo Goes, y el jugador lo sabe, es que Xabi Alonso no cuenta con él. Su falta de protagonismo (y de minutos) en el Mundial de Clubes han llevado al brasileño a replantearse su postura inicial de seguir en el Real Madrid a toda costa. Ahora ya no se cierra en banda a un traspaso, siempre que sea él quien elija el destino, porque sabe que esta temporada, que culmina con el Mundial de Estados Unidos, va a ser crucial para relanzar una carrera estancada en los dos últimos años.

El Real Madrid, por su parte, espera que los agentes de Rodrygo muevan ficha o que alguno de los clubes interesados por el brasileño presente una propuesta formal, algo que no ha ocurrido hasta ahora. La entidad madridista necesita hacer caja para acometer algún fichaje más y equilibrar el capítulo de ingresos y gastos y el traspaso de Rodrygo, al que el club blanco tasa en 80 millones, serviría para aligerar plantilla y que las cuentas, una vez más, le vuelvan a cuadrar a Florentino Pérez.