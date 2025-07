El Real Madrid espera la llamada del Liverpool para negociar por Rodrygo

El Real Madrid espera una llamada del Liverpool, que podría producirse la próxima semana, para negociar el traspaso de Rodrygo Goes . El club red se ha colocado en la pole de los aspirantes a fichar al delantero brasileño. Los de Anfield, que ya rompieron el mercado con el fichaje de Florian Wirtz por 135 millones, están dispuesto a presentar al Real Madrid una oferta por el delantero brasileño cuando cierren el traspaso del colombiano Luis Díaz, que interesa al Bayern de Múnich.

El Real Madrid tiene un problema con Rodrygo. El brasileño ha pasado de intocable a invisible. Si Carlo Ancelotti lo mantuvo como titular las dos últimas temporadas a pesar de su rendimiento irregular y mediocre, Xabi Alonso ya ha dejado claro con sus hechos (e implícitamente con sus palabras) que el futbolista no entra demasiado en sus planes.

El Mundial de Clubes ha sido la prueba irrefutable de que Rodrygo no es un jugador importante para Xabi Alonso ni para entrar en el once titular ni siquiera para ser un revulsivo desde el banquillo. El brasileño, que comenzó a trabajar con el tolosarra desde el primer día porque se había caído de la convocatoria de la canarinha, empezó la competición como titular ante el Al-Hilal (disputó 65 minutos), condición que no volvió a repetir en ninguno de los encuentros del Mundial de Clubes.

Rodrygo ya es invisible

A pesar de la ausencia de Mbappé, que no entró en el once hasta la semifinal con el PSG, Rodrygo perdió el puesto en favor de Gonzalo y tampoco fue utilizado por Xabi Alonso desde el banquillo. Apenas sumó 23 minutos frente al Red Bull Salzburgo en un partido decidido y otros 4 minutos en la prolongación del duelo de cuartos frente al Borussia Dortmund. Se quedó en blanco contra el Pachuca, la Juventus y en la semifinal frente al equipo de Luis Enrique.

Rodrygo siempre ha manifestado en público y en privado que se quiere quedar en el Real Madrid. Tiene contrato hasta 2028 y su intención no era abandonar el equipo madridista este verano. Pero lo ocurrido en Estados Unidos hace dudar al jugador, que ya no se cierra en banda a un hipotético traspaso siempre que pueda elegir el club de destino. Y Anfield sería una opción perfecta para Rodrygo tanto por el nivel del Liverpool como por el potencial de la Premier para la proyección internacional de su imagen.

El Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por Rodrygo Goes, pero no a regalarlo. El club blanco ha tasado al jugador en 80 millones, sabedor de que se ha devaluado por su bajo rendimiento, especialmente en la última temporada y que las ofertas de tres cifras, como la que rechazó del Manchester City el verano pasado, ya no volverán.

Además del Liverpool, que hará su oferta formal cuando cierre o pacte el traspaso de Luis Díaz, pretendido por el Bayern y el Barcelona, a Rodrygo también le quieren el Arsenal y el Chelsea en la Premier. El Manchester City, que fue el club que pujó por él hace ahora un año, parece haber perdido interés por el brasileño después de que Guardiola se haya gastado cerca de 400 millones en unos meses para reconstruir el equipo.

El Bayern de Múnich también ha sobrevolado la órbita de Rodrygo después de haberse quedado sin Nico Williams y haber perdido a Musiala por su grave lesión en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el plan A del club bávaro es Luis Díaz mientras que el brasileño es sólo el plan B.

Rodrygo aprovecha estas semanas de vacaciones para replantearse su futuro en el Real Madrid. El jugador sabe que no está entre los favoritos de Xabi Alonso y que una temporada con pocos minutos podría condicionar su titularidad e incluso presencia en la convocatoria de la selección de Brasil con el Mundial de Estados Unidos a final de temporada. Eso sí, ahí cuenta a su favor con el factor Ancelotti, el técnico que siempre ha confiado en él.