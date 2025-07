Xabi Alonso tiene tres conversaciones pendientes

El Real Madrid puso punto final a su aventura en el Mundial de Clubes antes de lo deseado. Los blancos aspiraban a disputar la gran final del próximo domingo entre Chelsea y PSG en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero se quedaron en semifinales. Ahora, la plantilla inicia sus vacaciones para recargar pilas antes de una nueva temporada. A su regreso, Xabi Alonso tendrá que afrontar una serie de conversaciones clave que ha preferido posponer durante el torneo.

Desde su llegada, Xabi Alonso ha insistido en que este Mundial de Clubes pertenece a la temporada anterior, y que su enfoque en Estados Unidos ha estado centrado únicamente en competir al máximo nivel. Por eso, aunque algunas decisiones tomadas durante el torneo han sido significativas, no todas deben considerarse vinculantes para el futuro inmediato del equipo.

Con el cierre definitivo de la temporada 2024-2025, el foco se traslada a la planificación de la 2025-2026. El técnico donostiarra tiene tres conversaciones pendientes que marcarán parte del diseño del nuevo proyecto.

Una de las charlas más delicadas será con Rodrygo Goes. El brasileño arrancó el torneo como titular, pero acabó teniendo un papel casi testimonial. «Son decisiones de partido. Tal y como iba el encuentro, necesitábamos otro perfil. No ha habido decisiones de futuro. No hemos rotado demasiado en este Mundial y el contexto será diferente en el futuro», explicó Xabi tras la eliminación.

Sin embargo, la situación del delantero no parece sencilla. Rodrygo solo pide claridad: si el club no cuenta con él, quiere que se lo comuniquen de forma directa para buscar una salida. De momento, las únicas ofertas concretas han llegado desde Arabia Saudí, un destino que no contempla, ya que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2028 y aspira a seguir en Europa.

Ceballos y Lunin, también en duda para Xabi Alonso

Otra conversación pendiente será con Dani Ceballos. El centrocampista quiere quedarse en el Real Madrid, pero este Mundial le ha dejado claro que su protagonismo será muy limitado. A ello se suma la inminente llegada del joven Franco Mastantuono, lo que podría reducir aún más su espacio en la plantilla. Pese a tener mercado y opciones interesantes, su prioridad sigue siendo continuar en el club blanco. La decisión dependerá del diálogo con el técnico.

En el caso de Andriy Lunin, la situación también requiere una reflexión. Xabi Alonso no es partidario de las rotaciones en la portería, y con Courtois plenamente recuperado, el ucraniano volvería al banquillo de forma casi permanente. Su deseo de tener continuidad podría empujarle a buscar una salida, especialmente si quiere seguir creciendo como portero titular en otro destino.