El Real Madrid regresa al trabajo con la mirada puesta en el Mallorca

El Real Madrid ha regresado a los entrenamientos en Valdebebas este martes por la mañana con la mirada puesta en la tercera jornada de Liga contra el Mallorca este sábado en el Santiago Bernabéu. Los blancos han vuelto al trabajo sin tocados tras la gran victoria en Oviedo el pasado domingo. Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy continúan con sus procesos de rehabilitación.

La sesión del conjunto blanco comenzó con ejercicios de elasticidad y resistencia en el gimnasio y una fase de vídeo con análisis táctico. Ya sobre el césped, los jugadores del Real Madrid llevaron a cabo series de movilidad de pase y cambios de dirección. Posteriormente, trabajaron la salida de balón y la definición y disputaron partidos en campo reducido. Para finalizar, regresaron al gimnasio y realizaron un entrenamiento de fuerza.

De esta manera, el Real Madrid se ejercitó por primera vez esta semana tras la victoria en Oviedo. Un equipo que ya prepara el duelo contra el Mallorca del próximo sábado en el Bernabéu. Los de Xabi Alonso buscarán el pleno de puntos para poder marcharse al parón de selecciones de septiembre con nueve puntos vitales en este arranque de temporada.

Una victoria en Oviedo que dejó muy buenas sensaciones en el equipo de Xabi Alonso, que apostó por un once con rotaciones dejando a Vinicius en el banquillo y sacando a Rodrygo en el once titular. El Real Madrid ganó 0-3 al equipo asturiano en su regreso al Carlos Tartiere. El primero lo hizo Mbappé en el primer tiempo tras un gran pase de Güler. Ya en el segundo tiempo, el delantero francés hizo el segundo y Vinicius ya en el descuento firmó el definitivo 0-3.