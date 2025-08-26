Mijatovic elogia la gestión de Xabi Alonso: «Es una buena estrategia…»

Pedja Mijatovic ha valorado de manera muy positiva la gestión de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid durante estas dos primeras jornadas de Liga. El técnico vasco revolucionó su once contra el Oviedo el pasado domingo sentando a Vinicius y colocando a Rodrygo como titular en ataque. Tampoco sacó de inicio a Mastantuono, Carvajal o Rüdiger, que ante Osasuna no habían jugado desde el principioñ

«Hay mucha competencia. Eso sí es bueno, pero también algunas veces puede producir un problema al entrenador de turno. Y tenerlos contentos a todos con los minutos importantes siempre viene bien en cada temporada. Se ha hablado este verano de la posibilidad de muchas salidas, sobre todo de Rodrygo, pero de momento está ahí y vemos que el entrenador cuenta con él. Además, lo está demostrando», comenzó declarando Pedja sobre el técnico madridista.

«Creo que es una buena estrategia de Xabi Alonso tener a todos los jugadores con muchos minutos y tenerlos vivos porque hay muchos partidos y mucha competencia. Y eso es el fútbol. El fútbol moderno requiere una cosa así», añadió Mijatovic en El Larguero de la Cadena Ser sobre la gestión de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid.

«Me está gustando el Madrid y me está gustando el trabajo que está haciendo Xabi Alonso. Nadie tiene asegurado su puesto. Y eso en el fútbol actual es muy importante porque hay muchos partidos. Todos los jugadores tienen que estar bien puestos en el proceso de entrenamientos, de partidos, tener minutos… Solamente han pasado dos jornadas, pero Xabi Alonso lo tiene claro. Courtois y Mbappé. El resto ahí estamos. La diferencia es esta», continuó sobre la gestión de minutos en el equipo blanco y los titulares indiscutibles que a día de hoy puedan existir en la plantilla.

Pedja Mijatovic también valoró la situación de Vinicius en el Real Madrid tras su suplencia en Oviedo y su reivindicación sobre el campo: «Vinicius necesita sacar su personalidad y su carácter. Y eso a mucho les enfada un poco. Tenía su puesto con Ancelotti muy asegurado, seguramente lo tendrá también en la selección brasileña… pero en el Real Madrid ya vemos que a Xabi no le importa lo que ha hecho hasta ahora y sí lo que puede hacer a partir de ahora. Y eso me parece muy bien».