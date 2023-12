En el Real Madrid preocupa la cacería a Bellingham

El Real Madrid está preocupado ante la cacería que viene sufriendo su estrella Jude Bellingham en los últimos partidos de Liga con la permisividad y complicidad de los árbitros, igual que en su día ocurrió con Vinicius. En el club blanco empiezan a detectar que los rivales a los que se enfrenta el Real Madrid, tanto en el Bernabéu como fuera de casa, están utilizando con Bellingham las mismas tácticas que con Vinicius para sacarle de los partidos.

Ante el Villarreal, sin ir más lejos, recibió varias entradas duras y, sin embargo, el árbitro Figueroa Vázquez la tomó con el inglés e incluso llegó a amenazarle tras enseñarle una rigurosa tarjeta.

Curiosamente, Bellingham ha visto sendas amarillas en los dos últimos partidos que ha disputado el Real Madrid en el Bernabéu por entrar a las provocaciones de los rivales y tanto el cuerpo técnico como la cúpula del club blanco creen que los colegiados deberían proteger más al inglés, igual que a otros futbolistas de la Liga a los que los rivales cosen a patadas.

Bellingham es el segundo jugador de la Liga que más faltas recibe. Al inglés le han derribado en 45 ocasiones en los 15 partidos que ha jugado con el Real Madrid en el campeonato doméstico, a una media de tres faltas señaladas (no cuentan las que se fueron al limbo) por encuentro. Sólo Isco, que lleva 47 faltas sufridas, supera al inglés en este ranking, aunque el jugador del Betis ha jugado dos partidos más, así que en términos comparativos Bellingham sufre más faltas.

Bellingham puede con todos

Ancelotti, que le sustituyó ante el Villarreal para evitar que le expulsaran cuando el colegiado Figueroa Vázquez le sacó de quicio, le ha pedido a Bellingham que se centre en el juego y se olvide tanto de los rivales como de los árbitros, porque si entra a las provocaciones siempre va a acabar perdiendo ante jugadores más violentos.

Aunque no lo parezca por la madurez de su físico y de su fútbol, Bellingham apenas tiene 20 años y es uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla del Real Madrid. Su juventud, sin embargo, no le ha impedido echarse al equipo a su espalda y convertirse no sólo en el mejor centrocampista de la Liga sino también en el Pichichi.

Los números de Bellingham le convierten en el jugador más determinante de Europa desde esa posición de mediapunta. El inglés lleva 13 goles en los 15 partidos de Liga que ha disputado con el Real Madrid, más otros 4 en 5 partidos Champions. Son guarismos que superan los récords goleadores del mismísimo Cristiano Ronaldo en su primer año de blanco.

Por eso la preocupación en el club blanco es que Bellingham entre a las provocaciones y baje su rendimiento. Eso por no hablar del evidente riesgo de sufrir una lesión ante entradas que buscan deliberadamente su tobillo no sólo para intimidarlo sino para intentar sacarlo del partido. Y mientras, los árbitros españoles más pendientes de encararse con él que de protegerle.