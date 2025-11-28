El Real Madrid pasa de Laporta: «Es casposo y aburridísimo»

El Real Madrid pasa olímpicamente de las palabras que Joan Laporta ha reproducido este viernes desde Andorra atacando despiadadamente al club blanco. En la entidad madridista piensan que el discurso del mandatario azulgrana es casposo y aburridísimo. Y no le dan mayor importancia. Siguen a lo suyo e irán hasta el final en el ‘caso Negreira’.

«Casposo y aburridísimo», es la respuesta directa que ha dado el Real Madrid tras escuchar las palabras de Joan Laporta atacando a la entidad madridista. En el club blanco pasan de todo lo que ha dicho y no quieren hacer caso a estas declaraciones. Están centrados en lo suyo, tanto dentro del campo como fuera.

El mensaje que Florentino Pérez trasladó a los socios del Real Madrid en la Asamblea de socios compromisarios del pasado fin de semana sigue siendo el mismo mensaje que traslada el club blanco a día de hoy y el mismo que trasladará en el futuro. Siguen centrados en lo suyo, buscando la limpieza en el fútbol español. En el Madrid tienen claro que seguirán hasta el final en el ‘caso Negreira’ y por ello no hacen caso a las palabras del presidente del Barcelona.

Y es que el Real Madrid cambió su discurso ante el madridismo respecto a hace un año y pasó directamente al ataque contra el Barcelona, con el ‘caso Negreira’ como principal foco de conflicto. Un escándalo que ha manchado la imagen del fútbol español y que ha perjudicado gravemente al club blanco durante las últimas décadas.

Las palabras de Florentino

«No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo», dejó claro Florentino Pérez. «Lo repito: cualquiera que sea el motivo, no es normal», continuó el máximo mandatario blanco.

Florentino Pérez recordó que Enríquez Negreira ocupaba «un cargo clave en la cúpula arbitral en un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país».

«El Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros», aseguró. Incluso, retrató al presidente del CTA: «Fran Soto ha pedido que se pase página y que olvidemos el caso Negreira. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí. Es una situación que les impide actuar con neutralidad».