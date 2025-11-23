Freixa rabia contra el Real Madrid tras justificar los pagos a Negreira: «Es el club más tramposo»

Toni Freixa ha sido otro de los que se ha pronunciado contra los discursos de Florentino Pérez tras la Asamblea del Real Madrid. El que fuera directivo del Barcelona y que llegó a justificar los pagos a Enríquez Negreira por parte del club culé, se ha atrevido a llamar al conjunto blanco «club más corrupto de la historia», obviando los 17 años en los que su club, en el que tuvo un cargo en la junta directiva, pagó 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros.

«Estoy encantado de que en la asamblea (por decirle de algún modo) del club más tramposo de la historia del fútbol, ​​intenten camuflar sus miserias en ataques y calumnias en el Barça. Confío en nuestros equipos para dar respuesta deportiva, y en las acciones que como socios llevaremos a cabo, desde el Club o desde fuera, cuando llegue el momento», ha señalado en redes sociales.

Todo, después de una Asamblea en la que Florentino Pérez se ha despachado a gusto contra el Barcelona, la Liga o la UEFA, en defensa de los intereses del Real Madrid. El presidente ha recordado lo sucedido durante las últimas décadas, con los pagos del Barça a Negreira. «No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente arbitral, que tenía funciones importantes. Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país», ha destacado.

Estas palabras han hecho explotar a Freixa, que en su momento justificó esos pagos. Y es que el discurso de Florentino ha sido de lo más duro, relatando la realidad de lo sucedido entonces y, también, criticando la actitud que tiene el actual Comité Técnico de Árbitros al respecto, ni el nivel de los árbitros españoles. «Tampoco es normal el nivel de arbitraje español. Es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español», puntualiza.

«Fran Soto (presidente del CTA) ha pedido que se pase página. Y pide que ‘olvidemos el caso Negreira’. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del caso Negreira…», señaló el presidente del Comité de Árbitros.

«Y el Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio (del caso Negreira). Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros», revela. Además, recordó lo sucedido en la pasada final de la Copa del Rey: «Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto’».