El Real Madrid no tiene dudas con el ‘caso Huijsen’: «Se ha consumado un atraco»

El Real Madrid ha recibido la confirmación de que Dean Huijsen no iba a recibir la cautelar por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, sin sorpresa y con resignación, ya que no esperaban otra cosa. Tras la negativa del Comité de Competición y del Comité de Apelación, el TAD ha sido el último en sumarse a la injusticia que supone que el internacional español no pueda jugar contra el Espanyol este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu, a pesar de que el Comité Técnico de Árbitros reconociera que Gil Manzano se había equivocado el pasado sábado en el Reale Arena. «Se consuma un atraco», explicaban desde dentro de Valdebebas.

Xabi Alonso, en la previa del encuentro, también se mostró contrariado: «No me sorprende. Me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra. Pero no va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerlo después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Si ha sido un error debería tener sus consecuencias, pero parece que no ha sido así. Vamos a dejarlo ahí».

En el Real Madrid están enfadados, y no es para menos. No sorprendidos, ya que nada sorprende desde hace tiempo. De hecho, son plenamente conscientes de que siempre se puede dar un paso más, pero la realidad es que en esta ocasión sí tenían fe en que se haría justicia, especialmente al ver cómo el CTA reconocía en un vídeo que Gil Manzano se había equivocado.

El CTA admite el error

Huijsen fue expulsado en el minuto 32 contra la Real Sociedad tras desestabilizar a Mikel Oyarzabal en un contraataque. Gil Manzano no se lo pensó y le sacó la roja sin ni siquiera consultarlo con el VAR posteriormente y la polémica estaba servida porque Eder Militao venía corriendo en paralelo y podría haber llegado al corte.

Tres días más tarde, el CTA aseguró que Gil Manzano se había equivocado y el Real Madrid, conocedor de ello, confiaba en que Competición le retirase la sanción a su futbolista. Sin embargo, el Comité de Disciplina la mantuvo y el de Apelación la confirmó, por lo que ya sólo le queda solicitar una cautelar por parte del TAD como última vía para que Huijsen pueda jugar ante el Espanyol, que tampoco ha escuchado la petición madridista.

«La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, sería ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión», señaló Marta Frías, portavoz del CTA, en su explicación de la jugada.

Esta continuó diciendo que «estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación». «Por ello este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para DOGSO y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla», reveló la ex colegiada en su análisis, reconociendo el error de Gil Manzano.

Sin embargo, defendió que el VAR no haya intervenido. Aunque reconoció que el Real Madrid no se debió quedar con uno menos porque no era una ocasión manifiesta de gol y Huijsen no era el último defensor, defienden que Figueroa no le llamara al orden: «En cuanto al VAR, conviene recordar que sólo interviene en errores claros y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal».