El Real Madrid arrasa al Liverpool y sigue líder en la Youth League

El Juvenil A del Real Madrid sigue imparable en la UEFA Youth League tras la goleada de este martes al Liverpool. El equipo dirigido por Julián López sigue su gran racha en la competición y ya suma cuatro victorias en cuatro partidos. El conjunto madridista es líder de la fase liga con 12 puntos de 12 posibles. Los goleadores ante el conjunto red fueron Jacobo, Adri Pérez, Barroso y Aguado.

Inicio eléctrico del Real Madrid, que declaró sus intenciones en los primeros compases del encuentro. Tras varias llegadas con peligro, llegó el gol. Liberto, desde la banda izquierda, puso un centro raso al área para que Jacobo batiese al portero inglés en el 14′. Los madridistas mantuvieron esa superioridad durante toda la primera mitad, pudiendo ampliar la renta en un par de ocasiones. La más clara llegó de nuevo de las botas de Jacobo, que, tras un robo en la salida de balón del Liverpool, estrelló su remate en el travesaño.

La segunda mitad arrancó del mismo modo, con un Real Madrid muy incisivo arriba y que encontró muy pronto el 0-2. Diego Aguado puso el centro desde el córner al primer palo y Adri Pérez se anticipó a la defensa y metió la bota para sorprender al portero (49′). El Liverpool intentó recortar distancias, pero nuestro equipo no bajó el ritmo en busca de la sentencia.

El tercero llegó en el 76′, tras un contragolpe perfecto del equipo que culminó Barroso con un potente disparo cruzado. Finalmente, Diego Aguado completó la goleada y puso la guinda a su actuación individual haciendo el 0-4 en el añadido. Gran partido de nuestro equipo, que cuenta todos sus partidos por victorias esta temporada.