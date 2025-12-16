Raúl Asencio se harta de los insultos y pide castigos: «Estoy de acuerdo»

Raúl Asencio volvió a recibir graves insultos en Mendizorroza. El central del Real Madrid fue uno de los perseguidos recibiendo cánticos de odio hacia su persona. Una mala costumbre que está instalada en nuestro fútbol con futbolistas y árbitros, pero que cada vez está más perseguido para censurarlos y tener un ambiente donde prime el respeto hacia los profesionales.

Aunque muchos de los focos están en todo lo que vive Vinicius Júnior cada fin de semana, el central también se lleva parte de la ira de los aficionados rivales: «Asencio, escoria, fuera de Vitoria», cantaban entre otros muchos desprecios a los que el central buscaba evadir acompañándolos para evitar que le afectase mentalmente. Es por ello que decidió dejar de callar y señalar la importancia que supone castigar la violencia verbal, algo que hizo a raíz del discurso que hizo Álvaro Benito sobre la importancia de esto.»Ha estado tantos años normalizado que solo se soluciona en la élite con entradas nominativas y cámaras en las gradas para multarles, y si repiten fuera de los estadios y prohibirles entrar a cualquier recinto deportivo. Es la única forma de erradicarlo porque, aunque salgas a denunciarlo, no pasa absolutamente nada», razonó en el programa de ‘El Día Después’ de Movistar.

Al poco tiempo, Asencio se unió para unirse al mensaje con un contundente «Estoy de acuerdo». La razón por la que el futbolista está en el punto de mira se debe a que estuvo acusado por un presunto delito de haber difundido un vídeo de carácter sexual. Sin embargo, las víctimas retiraron todas las acusaciones hacia él. Todo depende de la decisión que tome la Fiscalía de exculparle definitivamente o continuar con la acusación. Aun así, Asencio está convencido de su inocencia y no está dispuesto a permitir que le sigan castigando fuera del Bernabéu.