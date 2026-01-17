Pases repetidos, Real Madrid bloqueado

Marcos López analiza en OKDIARIO el triunfo del Real Madrid ante el Levante, en el que ha sido el segundo partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco. El analista habla sobre el juego del equipo en estos últimos encuentros, asegurando que los madridistas se bloquean fácilmente, un problema que no fueron capaces de solucionar con Xabi Alonso y que, de momento, tampoco lo están consiguiendo con el nuevo entrenador.