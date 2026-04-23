Un nuevo camino para el Real Madrid

El Real Madrid como club tiene claro el camino a seguir tras dos años de sequía. La responsabilidad principal recae en la figura del entrenador y no tanto en una plantilla que se considera con calidad suficiente para haber competido mejor y haber alcanzado los objetivos ambiciosos que siempre tendrá el club blanco.

La cúpula del Real Madrid ya trabaja en la reconfiguración del proyecto para la próxima temporada. En un club donde los éxitos llevan la firma del presidente, los fracasos de los últimos dos años también conllevan su responsabilidad y, por ende, su intervención directa. Su diagnóstico es claro: el problema principal ha sido de dirección de campo y no de falta de mimbres en el vestuario.

A pesar de que Álvaro Arbeloa cuenta con defensores dentro de la institución que valoran el difícil contexto en el que heredó el equipo, todo apunta a que no seguirá. La cúpula madridista considera que la transición tras la salida de Xabi Alonso llegó tarde y que el equipo pedía un cambio mucho antes. En la cabeza del presidente, la balanza hacia el despido de Alonso ya se inclinaba definitivamente la noche del partido contra el Celta el pasado 7 de diciembre, aunque por consejo de sus asesores y la falta de alternativas claras en el mercado —con Zidane comprometido con Francia—, la decisión se postergó.

Esta visión exculpa en gran medida a los jugadores. El club sostiene que la plantilla tiene más calidad de la que se ha visto este curso y que un nuevo entrenador, con otros métodos, debería ser capaz de sacarle un rendimiento muy superior. Si bien es cierto que el techo en Champions puede ser discutible, la actitud mostrada en muchos tramos de la Liga ha sido insuficiente, y el club atribuye esa falta de tensión a una deficiente gestión desde el banquillo.

No habrá una revolución total en el mercado de fichajes, pero sí movimientos significativos. Los planes pasan por el regreso de Nico Paz, Endrick y Víctor Muñoz para reforzar el primer equipo. En el apartado de salidas, el club pretende hacer caja con jugadores como Asencio, Ceballos y Fran García, siempre y cuando lleguen ofertas sustanciosas. De estos nombres, Ceballos y Fran García parecen los más predispuestos a buscar una salida. El caso de Camavinga es distinto: aunque se escuchasen ofertas, su recorrido en el club se valora más que el de otros perfiles y la voluntad del jugador es seguir en el Real Madrid y remontar la situación.

Personalmente, no coincido en que el equipo ha tenido en el entrenador su principal problema. Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa fracasaron intentando dirigir de maneras diferentes, pero encontrándose con problemas parecidos. Discrepo de la exculpación total de los futbolistas. Creo que esta plantilla necesita algo más que un cambio de técnico; necesita un «revolcón» que altere las jerarquías actuales y fomente una meritocracia real. La falta de autoexigencia y de liderazgo en momentos críticos sugiere que, más allá de la pizarra, el grupo necesita savia nueva que eleve la competitividad interna. No obstante, en el Real Madrid la hoja de ruta parece clara y meridiana a estas alturas: se busca un nuevo entrenador.