Nico Paz enamora a la afición del Como en su debut en la Serie A

El Como de Cesc Fábregas ya tiene su primer punto en la Serie A tras empatar a un gol en casa del Cagliari. A pesar de comenzar perdiendo, el recién ascendido consiguió poner las tablas en el marcador gracias a un tanto de Cutrone cinco minutos antes de que Nico Paz saltase al campo para debutar como jugador del conjunto italiano. El canterano madridista disfrutó de algo más de media hora sobre el césped, tiempo suficiente para demostrar la calidad que posee.

Sustituyó a su compañero De Cunha y el debut no pudo ser mejor. En el tiempo en el que estuvo sobre el verde, Nico Paz ganó todos sus duelos aéreos, completó el 80% de los pases que intentó, acertó el 100% de los pases en largo que intentó, consiguió dos regates de los cinco que intentó y tuvo un 67% de éxito en sus duelos a ras de suelo. Muy buenas cifras si pormenorizamos y desgranamos acción a acción el debut del futbolista hispanoargentino.

El canterano del Real Madrid no escatimó ningún esfuerzo y consiguió mejorar la jugada cada vez que el balón llegaba a sus pies. Apenas un día después de hacerse oficial su fichaje, Nico Paz dio la sensación de llevar meses acoplado con el resto del equipo. Incluso estuvo a punto de dar dos asistencias de gol que hubieran supuesto la victoria del equipo de Cesc Fábregas. Una de ellas, además, cayó en las botas de otro recién llegado y viejo conocido en España, Sergi Roberto, pero el ex futbolista del FC Barcelona no acertó a rematar a gol.

En el Como italiano se frotan las manos con el futbolista nacido en Tenerife, que abandonó el Real Madrid Castilla para no quedarse estancado otra temporada más en 1ª RFEF y seguir creciendo como jugador. El traspaso, que dejó en las arcas blancas una cifra cercana a los seis millones de euros, incluye una opción de recompra por parte del club de Concha Espina que se ha guardado el 50% de los derechos del joven talento.

«El Como 1907 se ha asegurado el fichaje de la estrella naciente Nico Paz procedente del Real Madrid, campeón de La Liga. El mediocampista ofensivo nacido en 2004 e internacional juvenil argentino se unirá al club con un contrato de cuatro años», anunció el Como en su página web y en sus redes sociales.

Nico Paz y otros refuerzos de lujo

El conjunto que dirige Cesc Fábregas dio muestras de mejoría en el encuentro ante el Cagliari después de recibir un serio correctivo en la primera jornada, donde perdió por 3-0 frente a la Juventus en el que no fue el debut más sencillo posible precisamente. A pesar de encajar un gol justo antes del descanso, el Como consiguió reponerse y empatar en los primeros minutos tras la reanudación para luego hacerse dueño del partido y estar cerca de anotar el segundo tanto que hubiera significado la victoria y los primeros tres puntos de la temporada.

Con los fichajes de Pepe Reina, Alberto Moreno, Varane, Sergi Roberto, Belotti o Nico Paz, la apuesta del Como por mantenerse en la Serie A tras conseguir el ascenso es absoluta. Una mezcla entre veteranos y jóvenes que Cesc Fábregas tendrá que gestionar para hacer crecer a un equipo que promete diversión esta temporada.