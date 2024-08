El Como de Fábregas se lleva a Nico Paz

Nico Paz, futbolista salido de la cantera del Real Madrid y con una gran proyección de futuro, se marchará traspasado al Como italiano. El equipo de Cesc Fábregas, que consiguió el ascenso a la Serie A la temporada pasada de la mano del ex futbolista español y que durante este verano está fichando a viejos conocidos de la Liga como Pepe Reina, Pau López, Varane o Alberto Moreno, reforzará de esta forma el centro del campo y rejuvenecerá en parte su plantilla.

La cifra que ha ofrecido el equipo italiano por el joven talento argentino ronda los 10 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista. El Real Madrid se guardará una opción de recompra, ya que tiene muchas esperanzas puestas en el futbolista, que ya ha debutado con el primer equipo y que incluso consiguió marcar el tanto de la victoria ante el Nápoles durante la fase de grupos de la pasada edición de la Champions League.

No obstante, si finalmente el club blanco decide no repescar al jugador, recibiría un porcentaje de una futura venta. La pretensión de Cesc Fábregas y de la directiva del Como es reforzarse con talento joven y jugadores experimentados para poner en aprietos a los gigantes de la Serie A como el Inter, el Milan, la Roma, el Nápoles o la Juventus a la que ya se enfrentó a domicilio en la primera jornada del Scudetto. En este caso, el equipo de Thiago Motta consiguió una holgada victoria por 3-0.

La llegada en el frente de ataque de Belotti puede que no sea la última, ya que nombres como Memphis Depay o Anthony Martial están en el radar del club transalpino. Sin duda, cualquiera de los dos sería un gran refuerzo para un equipo recién ascendido que busca consolidarse en la primera división italiana.

Nico Paz, otra joya de La Fábrica

Con esta salida, el Real Madrid sigue con su política de hacer caja con sus canteranos, aunque no se olvida de ellos, ya que la gran mayoría de los traspasos incluyen en el contrato una posibilidad de recompra. De esta forma, Nico Paz se une a las ventas o cesiones de Álex Jiménez, Marvin, Obrador (que acaba de salir cedido al Deportivo de La Coruña), Mario Martín o Latasa, lo que deja también en una situación algo complicada al Castilla de Raúl González, que ha perdido a numerosos efectivos y tendrá que reinventarse una temporada más para intentar lograr el tan ansiado ascenso a la Liga Hypermotion.

El club blanco ha visto en esta oportunidad de mercado una buena opción para que el futbolista siga creciendo y progresando en su trayectoria, ya que en el primer equipo iba a contar con pocas oportunidades debido a la alta competencia que existe en la posición del futbolista hispanoargentino. El hijo del ex jugador Nico Paz no solo acumula buenas opiniones dentro del Real Madrid sino que también se ha ganado la confianza de la AFA (Federación Argentina de Fútbol) y de Javier Mascherano, seleccionador argentino sub 20, que lo ha considerado imprescindible en las últimas convocatorias.