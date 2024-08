Davies ya conoce el camino para llegar al Real Madrid

«La plantilla está cerrada», repite de manera habitual Carlo Ancelotti en cada rueda de prensa que ofrece. El italiano no espera llegada ni salidas cuando restan dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes. Por lo tanto, salvo sorpresa inesperada, Alphonso Davies no recalará en el Real Madrid en la presente temporada. ¿La que viene? Quién sabe. Para ello, debe seguir un plan que le conduciría directamente al Santiago Bernabéu si él quiere.

Si Davies quiere jugar en el Real Madrid en un futuro, debe mantenerse firme en su postura de no renovar con el Bayern. No va a ser sencillo esto, puesto que las presiones serán tremendas, pero hasta el momento siempre ha conseguido rechazar todas las propuestas de ampliar su contrato que le han puesto encima de la mesa a lo largo de este año los directivos de la entidad bávara.

De esta manera, Davies finalizaría su contrato con el Bayern el 30 de junio de 2025 y, en ese momento, sería libre para negociar por el club que lo desee, donde llegaría como agente libre y cobrando una importante prima de fichaje. Es decir, repetiría los pasos que ha dado Mbappé en el PSG y que han terminado con el francés en el conjunto blanco. Si el canadiense quiere, la historia se repetiría dentro de un verano, pero no este.

El Real Madrid siempre ha tenido muy claro que no quería pagar una millonada por Davies. El Bayern se puso muy duro a la hora de sentarse a negociar por el lateral izquierdo, algo que por el momento no han hecho y que parece complicado que vaya a hacer, pero la entidad madridista tenía claro que no iba a pagar más de 30 millones de euros por un jugador que acaba contrato el 30 de junio de 2025. Si no cedían, no llegaría ahora.

Por lo tanto, el Real Madrid ahora sólo espera a que Davies se mantenga firme en su idea de no renovar con el Bayern para terminar recalando libre, que no gratis, ya que cobraría una suculenta prima de fichaje, el próximo verano en el estadio Santiago Bernabéu. Este escenario es el ideal para los madridistas, ya que aguantarían una temporada más a Mendy, con el que Ancelotti cuenta siempre, y, el próximo verano, se reforzarían con la llegada del canadiense.

Mendy, prioridad absoluta

En el Real Madrid tienen claro que Mendy tiene que ser el que renueve su contrato con los blancos. El francés finaliza en 2025 y no quieren que se vaya libre. Para Ancelotti es un jugador muy importante y con su rendimiento se ha ganado una mejora salarial que siempre ha demandado.

Para Ancelotti es el mejor defensa del mundo y nunca ha ocultado que siente devoción por el francés. Ahora, en el club se han remangado para alcanzar un acuerdo que esperan que llegue antes o después. No hay prisa, pero tampoco pausa. Lo que es seguro es que no quieren permitir que Mendy se pueda marchar libre.

En una situación diferente está Fran García. El canterano jugará esta temporada en el Real Madrid, pero parece complicado que siga el siguiente curso. Su nivel no está siendo el esperado y en esta pretemporada las sensaciones no fueron las mejores. Este domingo, ante el Valladolid, será titular por la sanción de Mendy y tendrá una oportunidad de cambiar su situación.