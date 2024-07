Davies mantiene el pulso

El ultimátum del Bayern de Múnich a Alphonso Davies no cambia absolutamente nada de su fichaje por el Real Madrid. Todo lo contrario. El canadiense está cumpliendo con su parte y sabe que o bien este verano o bien el siguiente podría convertirse en jugador del equipo blanco. A menos de un año de que finalice su contrato con el club bávaro sigue sin renovar y está cumpliendo con un plan trazado a la perfección, como todos en este tipo de movimientos, de la entidad madridista.

En el Real Madrid conoce muy bien cómo funciona el Bayern. Son muy parecidos. Saben que es un club señor y que en algún momento cederá ante un futbolista cuyo agente pide más dinero del que cobra para que Davies continúe en Múnich. Sin embargo, los germanos han dejado claro que eso no va a pasar en boca de su presidente de honor, Uli Hoeness: «Le dijimos muy claramente que, si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar. No le vamos a ofrecer más dinero».

De esta forma, se confirma que el deseo de su agente, Nick Househ, que es que cobre más sea donde sea, pero el Real Madrid no tiene necesidad de cometer ninguna locura por Davies, pues tiene la demarcación de lateral izquierdo perfectamente cubierta. Ferland Mendy ha superado por fin sus problemas físicos y ha hecho una gran temporada y el tramo final de Fran García impresionó a todos y demostró que es un soldado perfectamente capacitado para la causa.

Por tanto, el Real Madrid no tendría ningún tipo de problema en esperar un año más a que venza el contrato del canadiense, como ya hizo con David Alaba en 2021, Antonio Rüdiger en 2022 y más recientemente con Kylian Mbappé este verano de 2024. Es una fórmula que funciona y la piensa seguir empleando. En este caso, la pelota no está en el tejado de Davies, que ha vuelto de disputar la Copa América con Canadá para tomarse un descanso y sin ninguna prisa por resolver su futuro.

El Real Madrid tiene las de ganar con Davies

Esa es la ventaja con la que cuenta el Real Madrid, pues sabe que va a ganar pase lo que pase y que es un fichaje que se cocina a fuego lento. Por su parte, el Bayern ya ha desembolsado alrededor de 150 millones de euros en lo que va de mercado y necesita saber cuanto antes el camino que tomará uno de sus futbolistas emblema, que está cerca de llegar al Real Madrid a sus 23 años.

Como se ha comprobado con las últimas palabras de Hoeness, el canadiense sigue exigiendo un salario demasiado alto para renovar con prima incluida por la firma, algo que el equipo alemán no está dispuesto a aceptar. Si el acuerdo sigue sin cerrarse y las posturas sin acercarse, la única salida factible para el canadiense es el Real Madrid, que espera tranquilo a que se desencadenen los acontecimientos. El club blanco no tiene ninguna prisa, ya que su planificación es, simplemente, magistral.

El entorno del defensa ha reducido algo sus pretensiones, de los 20 millones anuales iniciales a los 16 que pide ahora, pero sigue siendo un esfuerzo supremo para el club bávaro que, de momento, sólo se acerca a los 13 kilos por temporada. Max Eberl, nuevo director deportivo del Bayern, ha sido claro con el representante del futbolista. Si siguen moviéndose en esas cifras, no habrá acuerdo. Y, en ese escenario, el gigante alemán solo maneja una posible solución: la venta.

Si no hay renovación, desde las oficinas teutonas no van a permitir que el jugador salga gratis el próximo verano. Forzarán la venta para esta temporada, pero, en esta situación, la sartén por el mango la tendrá el Real Madrid, que nunca llegará a los 50 millones de euros que pide el Bayern por el traspaso.

Mendy es intocable

Por lo tanto, en el Real Madrid saben que la paciencia es su mejor compañero de viaje en este momento. Saben que será una negociación larga y complicada, donde tendrán que hablar mucho con el Bayern, pero donde tienen las de ganar siempre que el canadiense se mantenga en su postura de no ampliar su contrato.

Quien no se toca en el Real Madrid es Mendy. El club quiere que el lateral francés, pieza clave en la exitosa temporada del equipo blanco, siga en la plantilla. El jugador también quiere seguir. Carlo Ancelotti suplica a la entidad que continúe, que es pieza clave para él. Con todas las partes compartiendo la misma postura, el galo seguirá en el club blanco… salvo que llegue un ofertón, una propuesta astronómica.

El lateral izquierdo es por ahora el único frente que tiene abierto el Real Madrid en este inicio de verano. Con Mbappé ya presentado y Endrick que pisará el Santiago Bernabéu el próximo sábado, el mercado de fichajes en el club blanco está parado, sin necesidad tampoco de cambiar gran cosa. Hay una plantilla muy buena que ha logrado un doblete de Liga y Champions League y la Supercopa de España que, pese a alguna baja como la de Toni Kroos, es muy competitiva.