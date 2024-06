Ferland Mendy no se toca en el Real Madrid. El club quiere que el lateral francés, pieza clave en la exitosa temporada del equipo blanco, siga en la plantilla. El jugador también quiere seguir. Carlo Ancelotti suplica a la entidad que continúe, que es pieza clave para él. Con todas las partes compartiendo la misma postura, Mendy seguirá en el club blanco… salvo que llegue un ofertón, una propuesta astronómica.

El lateral izquierdo es por ahora el único frente que tiene abierto el Real Madrid en este inicio de verano. Con Mbappé ya fichado de forma oficial y Endrick desde hace tiempo, el mercado de fichajes en el club blanco está parado, sin necesidad tampoco de cambiar gran cosa. Hay una plantilla muy buena que ha logrado un doblete de Liga y Champions (más Supercopa de España) y que, pese a alguna baja como la de Toni Kroos, es muy competitiva.

Sin embargo, sí que en el lateral izquierdo hay debate. Actualmente son Mendy y Fran García, pero en Valdebebas nadie se atreve a asegurar que esta pareja se mantenga cuando se cierre la venta veraniega de contrataciones. Lo que sí es seguro -salvo que llegue una oferta astronómica por él- es que Mendy seguirá. Lo quiere el club, lo quiere el entrenador y lo quiere el propio jugador. Así, en resumen, seguirá.

Ferland se lo ha ganado. El lateral francés, que está concentrado en la actualidad con Francia, acaba contrato en 2025, pero seguirá en la plantilla de Carlo Ancelotti el próximo curso y se espera que muchos más, una vez se concrete (si es que ocurre) una merecida renovación que ni mucho menos está ahora segura. Es un jugador clave para el entrenador y esta temporada jugó un total de 37 encuentros: 23 de Liga, 11 de Champions, uno de Copa y los dos de la Supercopa de España. Más allá del número de partidos, la clave estuvo en su influencia. Es un jugador muy relevante en el Real Madrid.

Seguirá en el Real Madrid… salvo un ofertón

Mendy tiene un año de contrato y no tiene pensado irse. Está contento en Madrid y en el Real Madrid. Sólo un ofertón podría cambiar los planes del lateral francés, que juega con su país este verano el primer gran torneo con su selección. Mendy lo ha conseguido todo con un trabajo silencioso, nadie recuerda ninguna declaración, para bien y para mal, y todo lo que consigue es por su desempeño en el terreno de juego. Cuando se habla de ese ofertón se refiere a un movimiento astronómico, algo extrañísimo, algún equipo que quisiera desembolsar muchísimos millones. El PSG le quiere, pero si finalmente se lo lleva tendrá que ser por una cantidad muy alta.

Así, dentro del puzzle que hay en el lateral izquierdo para la próxima temporada, lo que es seguro es que Ferland Mendy seguirá. Podrá haber alguna novedad con Fran García y en caso de que salga, se activará la opción de Miguel Gutiérrez o Alphonso Davies, pero el que seguirá en la disciplina madridista será Mendy. Ancelotti solicitó en varias ocasiones que se quedara, que le quiere en su equipo y que es titular para él. Y el Real Madrid así lo considera también.

Especialmente es el técnico italiano quien más quiere que siga Mendy. Es un fijo y muy importante para él. Y si se queda la próxima temporada, que es a lo que parece y lo que quieren todas las partes, se abre automáticamente la opción de renovarle, algo que siempre ha querido el jugador. Está muy contento tanto en la ciudad como en el club.

Mendy es fijo, Fran García no

Diferente es la situación de Fran García. En el canterano sí podría hacer las maletas este verano, aunque todo dependerá de lo que suceda con las entradas. Lo que tienen claro en el Real Madrid es que la próxima temporada Ancelotti no tendrá tres laterales izquierdos. Por lo tanto, si se produce alguna llegada, el de Bolaños de Calatrava será el que deberá hacer las maletas con dos opciones, salir vendido o buscar una cesión.

Y estas dos llegadas que pueden producirse son la de Davies o la de Miguel Gutiérrez. Uno u el otro. El Real Madrid ha enfriado la operación del canadiense, pero no lo ha descartado. Lo que tiene clara la entidad madridista es que no pagará más de 30 millones de euros por un futbolista que acaba contrato dentro de 12 meses. El Bayern, por el momento, no cede, pero el verano es largo y la entidad madridista mantiene conversaciones con los bávaros. Si el jugador sigue sin renovar, su llegada al Bernabéu seguirá siendo posible.

La otra opción que maneja el Real Madrid es retornar a Miguel Gutiérrez. La vía más sencilla. En el club blanco han seguido muy de cerca la temporada del canterano en el Girona, donde ha ayudado notablemente para que los catalanes hagan historia clasificándose para la Champions. La entidad madridista está muy tranquila con esta situación, ya que saben que serán los primeros en saber el interés de cualquier otro club.