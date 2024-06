El lateral izquierdo, único frente abierto en el Real Madrid

El Real Madrid descansa tras una temporada para la historia, en la que los hombres de Carlo Ancelotti ganaron la Liga número 36 y levantaron en Londres la Decimoquinta. A esto, hay que añadirle la Supercopa de España conquistada por los madridistas el pasado mes de enero y el anuncio oficial de Kylian Mbappé. El francés ya es una realidad. Con esta situación de felicidad plena, la entidad madridista planifica el próximo curso con pocas dudas y sólo una posición en el aire. Y es que, la plantilla blanca se puede dar por cerrada a falta de alguna salida, como podría ser la de Dani Ceballos, y el lateral izquierdo, única posición en la que los madridistas sí tienen todavía trabajo, aunque sin precipitarse.

A 7 de junio, cuando todavía no se ha abierto el mercado de fichajes, que lo hará el próximo 1 de julio, los laterales izquierdos del Real Madrid son Mendy y Fran García. No obstante, en Valdebebas nadie se atreve a asegurar que esta pareja se mantenga cuando se cierre la venta veraniega de contrataciones. El francés, que acaba contrato en 2025, sí seguirá en la plantilla de Ancelotti el próximo curso. Para el italiano es un jugador capital.

Diferente es la situación de Fran García. En el canterano sí podría hacer las maletas este verano, aunque todo dependerá de lo que suceda con las entradas. Lo que tienen claro en el Real Madrid es que la próxima temporada Ancelotti no tendrá tres laterales izquierdos. Por lo tanto, si se produce alguna llegada, el de Bolaños de Calatrava será el que deberá hacer las maletas con dos opciones, salir vendido o buscar una cesión.

Y estas dos llegadas que pueden producirse son la de Davies o la de Miguel Gutiérrez. Uno u el otro. El Real Madrid ha enfriado la operación del canadiense, pero no lo ha descartado. Lo que tiene clara la entidad madridista es que no pagará más de 30 millones de euros por un futbolista que acaba contrato dentro de 12 meses. El Bayern, por el momento, no cede, pero el verano es largo y la entidad madridista mantiene conversaciones con los bávaros. Si el jugador sigue sin renovar, su llegada al Bernabéu seguirá siendo posible.

La otra opción que maneja el Real Madrid es retornar a Miguel Gutiérrez. La vía más sencilla. En el club blanco han seguido muy de cerca la temporada del canterano en el Girona, donde ha ayudado notablemente para que los catalanes hagan historia clasificándose para la Champions. La entidad madridista está muy tranquila con esta situación, ya que saben que serán los primeros en saber el interés de cualquier otro club.

Paciencia con Miguel Gutiérrez

El plan del Real Madrid con Miguel Gutiérrez es tener paciencia. No queda otra. Esperan y actuar cuando lo estimen oportuno o cuando las circunstancias les obliguen a ello si un club llama a la puerta del lateral izquierdo con una oferta interesan para el madrileño.

Si esto sucede, el Real Madrid deberá decidir si le compra por ocho millones de euros o si deja que un equipo llegue a un acuerdo con el Girona, lo que permitiría a los madridistas ingresarse 17,5. Es decir, sumando los cinco que ya han ganado, terminarían obteniendo por un canterano 22,5 kilos.

No obstante, si no hay oferta que satisfaga, tal y como paso el pasado mes de enero, el Real Madrid vería con muy buenos ojos que Miguel Gutiérrez continuase una temporada más en el Girona, donde jugaría Champions, para seguir creciendo. En el verano de 2025 retornarlo al Bernabéu costaría nueve millones de euros.