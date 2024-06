Oficial: Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid

Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid. Después de años de espera, el anuncio del fichaje del delantero francés por el club blanco se ha producido. El jugador de 25 años se convertirá en futbolista de la entidad madridista a partir del próximo 1 de julio, donde recalará libre tras no haber renovado con el Paris Saint-Germain, y firmará para las cinco próximas temporadas. El anuncio ya es oficial, el momento más esperado se ha producido: Kylian Mbappé es jugador del Real Madrid.

OKDIARIO adelantó el fichaje de Mbappé por el Real Madrid el pasado 16 de febrero en exclusiva mundial. Unos días antes, Mbappé había alcanzado un pacto verbal con el Real Madrid y el francés dio así el paso más importante de su carrera abandonando París tras siete temporadas en las que ganó varias ligas francesas, pero ninguna Champions.

El equipo blanco hace oficial una de las operaciones más importantes en la historia del fútbol. Los blancos se han hecho con un jugador que está liderando el fútbol mundial junto a Vinicius Junior y Jude Bellingham. De esta forma, la entidad madridista juntará a partir de la próxima a, posiblemente, los tres mejores jugadores del planeta y seguirán formando una de las mejores plantillas del mundo.

El culebrón Mbappé

Este culebrón ha sido largo, tenso y complicado en algunos momentos, pero finalmente a la cuarta fue la vencida para que Mbappé haya terminado convirtiéndose en nuevo jugador del Real Madrid. Los blancos lo quisieron fichar en 2017, pero Kylian y su entorno vieron el salto demasiado precipitado y apostaron por cambiar Mónaco por París.

En 2021, cuando restaba un año para que finalizase contrato, el PSG no contestó a una oferta de 200 millones de euros de la entidad madridista. Y en la primavera de 2022, días antes de que los blancos ganasen la Decimocuarta en Saint-Denis, terminó aceptando la oferta de renovación de los franceses. La pasada temporada el Real Madrid no movió ficha durante todo el verano, esperando que Mbappé mantuviese su palabra de no renovar con el PSG. El galo se mantuvo firme en su idea y de esta manera ha podido por fin cumplir su sueño de niño de ser jugador de la entidad madridista.

Mbappé ya es jugador del Real Madrid, sobre eso no hay debate. El anuncio final ya es una realidad. Eso sí, para verle vestido de blanco en el estadio Santiago Bernabéu se deberá esperar a terminar la Eurocopa. A partir del 15 de julio, la entidad blanca y el jugador buscarán una fecha para celebrar una puesta de largo que será espectacular.

De la Eurocopa también dependerá su debut como jugador del Real Madrid. Si Mbappé alcanza las semifinales con Francia, parece complicado que pueda acudir con los blancos a la gira que se celebrará en Estados Unidos, por lo que el objetivo es que pueda estar disponible el próximo 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa que medirá a los madridistas con la Atalanta en Varsovia.

Mbappé llega por fin al Real Madrid y lo hace a un Real Madrid campeón de Europa. Muchos de los que serán sus nuevos compañeros ya han ganado, como mínimo, dos veces la Champions. Mbappé formará parte de una de las mejores delanteras del planeta. Junto a Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Brahim, Endrick y, quién sabe, si Joselu, formará un frente ofensivo llamado a amargar muchas noches a los porteros rivales.

El anuncio oficial del fichaje llega con Kylian Mbappé ya concentrado con la selección francesa para preparar la Eurocopa. Francia juega ante Luxemburgo el próximo miércoles 5 de junio el primero de los dos amistosos de preparación. El segundo será cuatro días después ante Canadá. Ya en la Eurocopa, la selección francesa se medirá a Austria (día 17 de junio), Países Bajos (el 21) y ante Polonia (el 25) en la fase de grupos.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid hizo un escueto comunicado para confirmar el fichaje de Mbappé por el equipo blanco. «El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas», se podía leer.