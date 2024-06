RAC1 se resigna ante la Decimoquinta del Real Madrid: «Ni una alegría… y el año que viene Mbappé»

La resignación fue máxima en RAC 1, ante la narración de una Champions League del Real Madrid. La cadena catalana de radio acabó rindiéndose al equipo de Ancelotti con su victoria en Wembley ante el Dortmund. Cantaron dos goles y tuvieron que llevarse de nuevo las manos a la cabeza cuando el colegiado anulaba por fuera de juego un gol de los alemanes que podría haber sido el 2-1. Al final, acabaron viendo la realidad y señalaron que, con el Real Madrid, no tienen «ni una alegría», además de prever lo que llegará: «Y el año que viene, Mbappé».

Como se ha convertido en habitual, en RAC 1 no les da para celebrar nada en los últimos tiempos. Con el Real Madrid en modo intratable, si el Barcelona no da la talla en los Clásicos –algo que no ha pasado este curso– se quedan sin nada que celebrar, salvo las derrotas de los blancos. Pero en un año espectacular, los madridistas sólo han caído en dos ocasiones, llevándose también la Champions.

Ante la Decimoquinta, no les quedó más remedio que acabar rindiéndose a la evidencia. «Es que ni una alegría…», lamentaban al final del partido. Todo, después de haberse ilusionado por un gol en el descuento que ponía el 2-1 y que fue anulado al momento por el colegiado. De haber sido válido, aún habría quedado algo de emoción en los minutos finales, pero tras comprobarse que era fuera de juego, recordaron que el conjunto blanco iba a volver a ganar y a hacerlo con contundencia.

Además, se acordaron de lo que viene. Se espera que en la próxima semana el Real Madrid oficialice el fichaje de Kylian Mbappé. Una vez pase la euforia de la Champions League, el club dará un nuevo golpe sobre la mesa con el anuncio de uno de los mejores jugadores del mundo. Algo que en RAC 1 les hace temer por lo que puede conseguir el Real Madrid en los próximos tiempos. «Y el año que viene, Mbappé», presagiaron.

RAC 1 no dio crédito con el Real Madrid

Los blancos se adelantaron por un gol de Carvajal que les llevó a no creerse lo que acababa de suceder, puesto que se ponían ganando, cuando las mejores ocasiones las había tenido el Dortmund. Al término del encuentro, el MVP habló y no ocultó su felicidad: «Muy contento de entrar en ese club tan selecto que tenemos seis Copas de Europa. Estoy muy feliz. He podido disfrutar las seis Champions como titular y con el club de mi vida. Irradio felicidad».

La dinastía creada por el Real Madrid y, sobre todo, por su presidente Florentino Pérez no tiene precedentes y lleva a sus rivales más directos a alucinar. El presidente conquistó en Wembley su séptima Champions y su título número 35 para la sección de fútbol, dos más que Santiago Bernabéu. Su palmarés sólo es el reflejo de una excelente gestión que ha convertido al Real Madrid en el mejor club del mundo, sin la necesidad de tener estados que le financien y siendo de sus socios. Y esto es, sin lugar a dudas, su mayor orgullo.