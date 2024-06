Un legado para la eternidad: Florentino Pérez gana su séptima Copa de Europa y supera a Bernabéu

Hay veces en la vida en las que el alumno supera a su maestro. Y un ejemplo claro lo tenemos con Florentino Pérez y Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid ganó en Wembley la séptima Copa de Europa bajo su mandato. Es decir, más que todos los clubes del continente, menos el Milan, con el que empató, y, obviamente, los blancos. Y, al mismo tiempo, superó los seis títulos continentales que la entidad madridista conquistó bajo el mandato de Santiago Bernabéu.

Bernabéu fue el maestro. El pionero. El visionario. El hombre capaz de hacer del Real Madrid un referente mundial. El club de fútbol más importante del planeta. Tras su fallecimiento, el club de Concha Espina continuó ganando. Siempre lo ha hecho. Pero no fue hasta la llegada de Florentino Pérez cuando vivió su segunda edad dorada. En concreto, hasta la segunda etapa del actual presidente, donde decidió hacer del Madrid un ejemplo en todos los aspectos.

24 años después, desde aquel 17 de julio del año 2000 en el que ganó por primera vez las elecciones para sorpresa de todos a Lorenzo Sanz, que llegaba a esos comicios tras haber ganado dos Copas de Europa, se puede decir que Florentino Pérez ha sido capaz no sólo de seguir los pasos del que siempre ha sido su referente, Santiago Bernabéu, sino de superarlo.

Florentino Pérez nunca reconocerá que ya es más importante en la historia del Real Madrid que Santiago Bernabéu. Posiblemente, no lo sea. Los dos son igual de capitales para el devenir de la entidad madridista, pero lo que sí es una realidad es que el actual mandatario ya ha ganado más títulos en la sección de fútbol como presidente que el pionero.

Florentino Pérez conquistó en Wembley su séptima Champions y su título número 35 para la sección de fútbol, dos más que Santiago Bernabéu. Su palmarés sólo es el reflejo de una excelente gestión que ha convertido al Real Madrid en el mejor club del mundo, sin la necesidad de tener estados que le financien y siendo de sus socios. Y esto es, sin lugar a dudas, su mayor orgullo.

Con el Bernabéu como base

Si Santiago Bernabéu tenía claro que necesitaba un gran estadio para ser un club potente, Florentino Pérez no ha sido menos. El actual presidente ha hecho del coliseo madridista el mejor multiusos de Europa y uno de los mejores del mundo. Un escenario perfecto que abrirá sus puertas todos los días del año y que se convertirá en una fábrica de hacer millones para el club blanco.

El legado de Florentino Pérez para el Real Madrid y el madridismo ya es eterno, pero mientras siga siendo presidente del club de las 26 Copas de Europa su objetivo es seguir ganando títulos y seguir construyendo una institución muy poderosa que siempre sea de sus socios. Un reto mayúsculo en los tiempos que corren que, por el momento, está consiguiendo.

La ambición del Real Madrid

Con la Decimoquinta todavía caliente, conociendo a los jugadores del Real Madrid, Florentino Pérez habló ante los medios y no dudó en hablar del siguiente reto, puro Real Madrid: «Es el punto de partida para ganar el año que viene la Decimosexta. Los aficionados del Madrid están muy satisfechos de lo que conseguimos y sobre todo cómo lo conseguimos. Hay un gran ambiente en la plantilla, todos son amigos. No transmitimos problemas porque no los hay».