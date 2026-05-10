Los mejores memes del Barcelona – Real Madrid del Clásico de Liga

El último Clásico de la temporada de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid dejó multitud de genialidades entre los aficionados a los memes. El partido, que partía condicionado por todo lo sucedido en los días previos, con varios episodios sensibles en el entorno madridista, fue un gran foco de memes por parte de los creadores, que dirigieron sus bromas y humor alrededor de la pelea entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde.

Una de las bromas más visibles fue el hipotético aspecto que tendrán los jugadores del Barcelona de cara a este Clásico ante el Real Madrid, con el meme evidente: el once de los culés va al completo equipado con cascos. El equipo blaugrana estaba listo para la ‘pelea’ con los blancos…

Otro de los memes de este Barcelona – Real Madrid, en la previa, es la referencia a una de las películas de Marvel, Civil War, en relación a la lucha entre Los Vengadores. En el meme dividen a los blancos con Mbappé, Tchouaméni, Camavinga y Mendy por un lado, y a Vinicius, Bellingham, Valverde y Rüdiger por el otro.

Fede Valverde no está entre los convocados del Real Madrid y otro de los memes en la previa hacia referencia a un cromo de una colección de Panini, con el uruguayo en silla de ruedas…

Otro de los memes de este Clásico iba en relación al castigo recibido por Tchouameni, comparándolo con otros clubes y jugadores, cuestionando que pudo haber sido una sanción interna mucho más severa para el francés.

Un usuario en X, @jc_sampaio, usaba una imagen del entrenamiento del Real Madrid en la que aparecía Vinicius justo detrás de la silueta de la barrera. El tweet va acompañado de un irónico mensaje: «Vinicius escondiéndose para que no le calcen una hostia».

El último entrenamiento previa al Clásico dejó otra imagen curiosa, con Thibaut Courtois saltando a por una pelota en un rondo, casi impactando con Kylian Mbappé. Los creadores de memes ya aventuran una nueva pelea, como si de un combate de UFC se tratase.

Por último, otro de los memes de este Clásico imaginaban un once del equipo blanco repleto de leyendas de la lucha libre: El Enterrador, John Cena, La Roca… Humor no faltó de cara a este Barcelona – Real Madrid.