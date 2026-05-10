Barcelona – Real Madrid hoy: a qué hora es y dónde ver el Clásico de Liga por TV en directo y online gratis

El Barcelona y el Real Madrid están listos para protagonizar un Clásico apasionante en el que hay mucho en juego. Los de Concha Espina se juegan el honor y evitar que los culés celebren el título cuando el colegiado pite el final. Y es que si los azulgranas consiguen ganar o empatar cantarán el alirón frente a su eterno rival, lo que podría ser una gran fiesta en el Camp Nou. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partidazo de la jornada 35 de la Liga.

Horario del Barcelona – Real Madrid: a qué hora empieza el Clásico de la Liga hoy

El Real Madrid viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona en este partido que corresponde a la jornada 35 de la Liga y que promete ser apasionante. Por delante tenemos un Clásico que puede ser clave para el devenir del campeonato, ya que si los de Hansi Flick consiguen puntuar se proclamarán campeones y cantarán el alirón delante de su eterno rival. Es por ello que el equipo entrenado por Álvaro Arbeloa tratará por todos los medios de aplazar la fiesta de los culés y así haber evitado el pasillo y que la celebración sea delante de ellos en el Camp Nou.

Cuándo es el Clásico de la Liga Barcelona – Real Madrid

La patronal programó este Clásico tan emocionante Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 35 de la Liga para este domingo 10 de mayo. El organismo que controla Javier Tebas ha fijado el horario de este duelo entre los dos clubes más laureados de nuestro país a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan altercados ni incidentes entre los aficionados madridistas y culés en la previa del choque para que el cuero pueda rodar puntualmente en el Camp Nou.

Dónde ver en directo gratis el Clásico Barcelona vs Real Madrid: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en el campeonato nacional español fueron Movistar+ y Dazn. Este Barcelona – Real Madrid de la jornada 35 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar la Liga, los cuales pertenecen a una de las plataformas de pago citadas anteriormente. Esto significa que el Clásico que se juega en el Camp Nou no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los hinchas del conjunto azulgrana, del cuadro merengue y los amantes del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 35 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La página web de este operador también ofrece a todos sus clientes la posibilidad de seguir el Clásico del Camp Nou con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de nuestro campeonato de la jornada 35 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Real Madrid y una vez acabe el Clásico publicaremos la crónica del encuentro y también compartiremos con todos nuestros lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes que se produzcan en el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Clásico Barcelona – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto culé y del equipo de Concha Espina que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Clásico de la jornada 35 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en el Barcelona – Real Madrid.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Real Madrid?

El Camp Nou, situado en el barrio barcelonés de Les Corts, será el estadio donde se celebre este vibrante Clásico Barcelona – Real Madrid que corresponde a la jornada 35 de la Liga. Este campo ha sufrido reformas en los últimos años y el Barça regresó este año a su casa. Por ahora las obras no han terminado y caben algo más de 60.000 personas en su interior, por lo que se espera un lleno absoluto para un día en el que se pueden proclamar campeones del torneo de la regularidad.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Alejandro José Hernández Hernández para que dirija la contienda Barcelona – Real Madrid de la jornada 35 de la Liga. Al frente del VAR en el Clásico estará Javier Iglesias Villanueva, así que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Camp Nou para, si es necesario, avisar a su compañero y advertirle que analice la acción en cuestión en el monitor que estará localizado entre los dos banquillos.