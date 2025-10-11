Mbappé regresa a Madrid lesionado

Kylian Mbappé regresa a Madrid después de ser liberado por Francia por las molestias que sufre en el tobillo. Tras disputar con el combinado galo el primer partido del parón internacional contra Azerbaiyán, el atacante abandona la concentración de Deschamps debido a la misma lesión que arrastraba al unirse al equipo. De hecho, su situación parece haber empeorado, ya que ahora las molestias son mayores que cuando se marchó.

«Kylian Mbappé, que sufrió un golpe en el tobillo derecho, es baja para el partido del lunes ante Islandia», escribió la Federación de Fútbol Francés a través de sus redes sociales, confirmando la liberación del delantero madridista.

En las próximas horas, llegará a Valdebebas, donde será examinado por los servicios médicos del Real Madrid para conocer el alcance exacto de la dolencia. No obstante, la preocupación en el seno madridista en estos momentos es máxima.

«Recibió otro golpe en el tobillo derecho. Sigue sensible, menos que a principios de semana, pero suele ocurrir cuando te golpeas en una zona que ya duele. Vamos a revisarlo y a recibir el informe médico», dijo Deschamps tras el encuentro

La alarma, que llegó a España, la desató el propio jugador al pedir el cambio en el minuto 83, tras una gran actuación en la que firmó un golazo y dio una asistencia. Sin embargo, Deschamps aclaró que «no hay nada de qué preocuparse por el momento».

«Aunque no se sienta muy bien, es una molestia, un dolor que obviamente no es ideal para él. El golpe simplemente le recuerda que su tobillo sigue dolorido», comentó.