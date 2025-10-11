Deschamps, pesimista con Mbappé: «Recibió otro golpe en el mismo tobillo donde se lesionó»

Kylian Mbappé terminó lesionado el partido contra Azerbaiyán y tuvo que ser sustituido en el minuto 82. Didier Deschamps, en rueda de prensa, se mostró bastante pesimista con las molestias que obligaron al capitán de Francia a retirarse del partido con 2-0 en el marcador. El seleccionador galo aseguró que el 10 recibió un golpe en el mismo tobillo que se había lesionado con el Real Madrid justo antes de este parón de selecciones.

«Tenía el tobillo sensible. Recibió otro golpe en el mismo tobillo donde se lesionó», comenzó diciendo Deschamps en rueda de prensa cuando le preguntaron por el estado de Mbappé tras recibir un golpe en el tobillo derecho. Hay que recordar que el delantero madridista había estado entrenando en solitario toda la semana, a excepción de la última sesión antes del encuentro. Esa fue la única en la que se ejercitó con normalidad.

Deschamps apostó por poner a Mbappé de titular contra Azerbaiyán. La jugada le salió bien hasta el minuto 82, cuando cayó lesionado tras sufrir un golpe en el tobillo que tenía tocado. Kylian abrió la lata para Francia justo antes del descanso con un auténtico golazo, y en la segunda parte asistió a Rabiot para que hiciera el 2-0. Pese a tener el partido controlado, con un marcador favorable, el seleccionador dejó a su estrella en el campo y acabó pidiendo el cambio a 10 minutos del final por lesión.

«Prefirió ser sustituido porque el dolor era bastante importante. El dolor disminuye con el descanso. En un partido, es inevitable que haya contacto. Lo evaluaremos. Tiene molestias que no son las ideales para él», afirmó el seleccionador tras la victoria frente a Azerbaiyán. Después de realizarle las primeras exploraciones en el vestuario, Deschamps, aconsejado por los médicos de los bleus, ha decidido liberar a Mbappé.

Por tanto, Kylian no viajará con el resto de la expedición francesa a Islandia y volverá a Madrid este sábado para recuperarse en Valdebebas después de su lesión en el tobillo. Una vez esté en la capital de España se someterá a pruebas para determinar el alcance exacto de esa lesión y determinar el tiempo de baja. En función de la gravedad, Xabi podrá disponer de él o no para el Clásico contra el Barcelona el próximo 26 de octubre.