Franco Mastantuono va convocado finalmente con Argentina pese a caerse de la lista inicial de Lionel Scaloni. El argentino podrá foguearse en dos partidos amistosos con la albiceleste en un momento en el que su presencia en el Real Madrid es bastante escasa. Gran noticia volver a estar en la convocatoria de su selección para un jugador que este domingo puede reaparecer en el derbi tras dos partidos de sanción en Liga por su expulsión contra el Getafe.

Los amistosos de Argentina para esta ventana internacional, tras cancelarse la Finalissima por culpa de las trabas de la AFA, serán contra Mauritania y Guatemala (28 de marzo y 1 de abril). Mastantuono tendrá la oportunidad de sumar kilómetros después de un duro mes de febrero y principios de marzo en los que apenas ha acumulado 116 minutos de juego.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

Scaloni ha alistado a dos futbolistas en la tarde de este viernes. El otro es Joaquín Panichelli, delantero del Estrasburgo. Mastantuono volverá a coincidir con Leo Messi y estrellas de la talla de Julián Álvarez o Nico Paz. La única convocatoria que se había perdido esta temporada fue la de noviembre por pubalgia. Ahora, el madridista está listo para volver a brillar en su país.