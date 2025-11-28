Mastantuono apunta a Gerona; Huijsen lo tiene muy complicado

Buenas y malas noticias para Xabi Alonso en el regreso al trabajo tras ganar el pasado miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Franco Mastantuono está en el tramo final de su recuperación y, si no hay contratiempo, apunta a estar en la convocatoria para el duelo contra el Girona.

Por otro lado, Antonio Rüdiger ha hecho gran parte del entrenamiento junto a sus compañeros y su presencia en la lista dependerá de sus sensaciones este sábado. Al igual que Eder Militao, que está acortando plazos notablemente. Los que sí están listos son Álvaro Carreras, Raúl Asencio y Jude Bellingham.

La mala noticia es Dean Huijsen. El internacional español ha trabajado en el interior de las instalaciones, por lo que tiene entre pocas y ninguna opción de entrar en la convocatoria. Por lo tanto, será baja frente a los de Michel en el duelo que se celebrará en Montilivi.

Por último, totalmente descartados están David Alaba, que se sigue recuperando de la lesión muscular que sufrió tras jugar con Austria, donde logró la clasificación para el Mundial, y Carvajal, que trabajar para regresar a los terrenos de juego antes de final de año.