El Madrid teme a Burgos Bengoetxea: dos victorias en los últimos siete partidos

El Real Madrid volverá a encontrarse con Ricardo de Burgos Bengoetxea, en el duelo que se disputará este jueves en Getafe. El colegiado vasco es uno de los que el conjunto blanco tiene en su punto de mira, después de diversos arbitrajes polémicos en los últimos años. Unas actuaciones que se remontan a varios años atrás, desde que expulsó a Cristiano Ronaldo en un Clásico de Supercopa disputado en el Camp Nou en 2017, hasta la última ocasión en la que pitó a los de Ancelotti, el pasado mes de octubre, en el empate a uno en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla. De los últimos siete encuentros en los que ha pitado a los blancos, sólo han ganado dos encuentros.

En ese encuentro, De Burgos anuló un gol al Real Madrid en los primeros minutos, por un fuera de juego de Bellingham más que ajustado. Valverde hizo el tanto tras combinar con el inglés, al que las imágenes mostraron después adelantado pero por escasos centímetros. No fue la única polémica, puesto que tampoco dio validez a un tanto del británico, tras una contra perfecta ejecutada por Rodrygo instantes después.

El motivo fue una supuesta falta de Rüdiger que, en un primer momento, no fue señalada. El árbitro consideró de primeras que no había nada y, cuando vio el ataque prometedor que tenía ante sí el conjunto blanco, decidió pitar. Aunque tanto los madridistas como los sevillistas siguieron jugando como si nada. No se habían cumplido 10 minutos de juego cuando ya había invalidado dos goles de los blancos.

Por si fuera poco, los madridistas reclamaron un penalti sobre Vinicius que también pasó por alto. En esa acción, el delantero fue claramente trabado en el área por Jesús Navas. El lateral y capitán sevillista le derribó después de un empujón en el que también hubo contacto abajo, aunque ni De Burgos ni desde el VAR consideraron que era merecedora de penalti. «Que me he equivocado, pues claro que sí, Vini. Si te lo he dicho», afirmó el colegiado minutos después en referencia a lo sucedido.

El Madrid, en alerta con De Burgos Bengoetxea

El Real Madrid sólo suma dos victorias en los últimos siete partidos en los que De Burgos Bengoetxea les ha pitado. Uno de ellos fue la pasada temporada, por 4-0, ante el Elche, que llegó al Bernabéu sabiéndose prácticamente equipo de Segunda División. El otro fue en abril de 2022, cuando ganaron a Osasuna por 1-3.

Entre esos últimos siete partidos se encuentra el duelo ante el Valencia el pasado curso, en el que no señaló un penalti a favor de los madridistas cometido por Lato sobre Vinicius. En aquel duelo, el arbitraje del colegiado vasco sirvió para que los che dieran un paso de gigante en la pelea por la permanencia, puesto que ganaron 1-0. De Burgos Bengoetxea no estuvo para nada acertado, puesto que no fue el único fallo.

La mayor polémica se vivió minutos después y llevó al Madrid a poner una queja formar en la RFEF por el uso sesgado del VAR. En una tangana, se omitieron sendas agresiones de Mamardashvili y Hugo Duro a Vinicius, mientras que sí que le mostraron como el brasileño agredía al delantero valencianista cuando conseguía que le dejara de agarrar por el cuello. Esa mala utilización del VAR llevó a Ignacio Iglesias Villanueva a anticipar su marcha del CTA, puesto que se adelantó su despido –que se iba a producir a final de temporada– y no volvió a dirigir desde el VAR ningún partido más.

De Burgos es un clásico de la polémica

Si hay partidos en los que Ricardo de Burgos Bengoetxea no ha estado a la altura de las circunstancias, es en los Clásicos. Figuran hasta tres encuentros entre el Real Madrid y el Barcelona en su historial y ni siquiera en el que ganó el conjunto blanco por 1-3 en el Camp Nou en 2017, tuvo su día. En aquel encuentro señaló un penalti a favor del Barça tras un piscinazo de Suárez ante Keylor Navas, mientras que expulsó a Cristiano por segunda amarilla al interpretar que fingió una caída en las proximidades del área, cuando en realidad tropezó.

En los dos últimos, pitados en la final de la Supercopa del pasado año y en la jornada 26 de la pasada Liga, también se dieron diferentes jugadas que pudieron resolverse en favor de los blancos. En el duelo disputado en Arabia Saudí, tanto él como el colegiado que estaba en el VAR pasaron por alto una dura entrada de Araujo a Vinicius, en la que el uruguayo impacta su plancha en el tobillo del madridista.

En el celebrado en el Camp Nou, con la Liga en juego, desde el VAR anularon un gol del Real Madrid que suponía el 1-2 y que le devolvía a la pelea por el título. Asensio marcaba a pase de Carvajal, pero la línea trazada desde Las Rozas mostraba al actual jugador del PSG en una situación antirreglamentaria. Sin embargo, el frame escogido mostraba el balón ya en movimiento, mientras que había otra en la que estaba habilitado cuando el esférico aún estaba en contacto con el pie del lateral leganense.