Nacho Fernández no tiene nada claro su futuro. El polivalente defensa del Real Madrid, apartado de la rotación de Ancelotti tras la llegada de Rüdiger, acaba contrato en junio y su renovación está más lejos que nunca porque el Madrid es su casa y siempre lo será, pero le sobran pretendientes.

Tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito, Nacho tiene sobre la mesa una oferta del Bayern de Múnich y ahora también Julen Lopetegui quiere llevárselo al Wolverhampton en este mercado de invierno. La propuesta de los Wolves es tentadora en lo económico, aunque a nivel deportivo no hay color entre el equipo de Jorge Mendes y dos de los clubes más grandes de Europa como el Madrid del Bayern.

Lopetegui ya quiso fichar a Nacho el pasado verano cuando el Sevilla traspasó a Koundé al Barcelona. Fue un sueño imposible porque ni el canterano madridista estaba por la labor de irse ni tampoco era el preferido de Monchi, que optaba por la vía foránea que tan al le ha salido. Así que Lopetegui se quedó compuesto y sin Nacho.

Las dudas de Nacho

Ahora la situación ha cambiado. Primero porque Nacho se ha pasado media temporada sin jugar, igual que en sus peores tiempos. Ancelotti no cuenta con él y se ha convertido en la cuarta opción de central (por detrás de Alaba, Militao y Rüdiger) y el tercer aspirante a los laterales tras Carvajal y Lucas en la derecha y a la cola de Mendy y Alaba en la izquierda.

En el Real Madrid no quieren perder a Nacho en mitad de la temporada pero son conscientes de que no pueden competir con el dinero de la Premier y que el canterano se ha ganado su derecho a terminar contrato y llevarse una prima de fichaje. Si Nacho quiere salir ahora, el Madrid le facilitará las cosas pero, a día de hoy, no lo tiene nada claro.